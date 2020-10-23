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’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün () askeri mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 12 kişi gözaltına alında. Polis, 3 kişinin yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 23.10.2020 12:07 Son Güncelleme: 23.10.2020 12:14 ABONE OL
FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 12 kişi gözaltına alında. Polis, 3 kişinin yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında, terör örgütünün yöneticisi konumunda bulunan şahıslar tarafından arandığı tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan gözaltı ve arama kararı doğrultusunda, Terörle Mücadele polisleri, 8 muvazzaf askeri personel, 1 ihraç askeri personel, kurum değişikliği yapan 2 askeri personel, sözleşmesi fesih edilen 1 askeri personel, emekli 3 askeri personel olmak üzere toplam 15 şüpheli şahsın yakalanması amacıyla Diyarbakır merkezli 12 İl'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 12 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Polis, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı
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