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parti kuruyor

'de depremi sürerken, partinin eski İstanbul adayı , Hareketi'ni partileştirme kararı aldı. Partinin adının ‘Türkiye Değişim Partisi’ olacağı belirtilirken, ilk adımı atan Sarıgül, partinin İstanbul İl Başkanı olarak ’ı atadı.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 10:40 Son Güncelleme: 23.10.2020 10:42 ABONE OL
Mustafa Sarıgül parti kuruyor

CHP'de Muharrem İnce krizi sürerken, partinin eski İstanbul adayı Mustafa Sarıgül'den yeni parti çıkışı geldi. Daha önce parti kurmasına yönelik bir talep olduğunu belirten Sarıgül, 'Türkiye Değişim Hareketi'ni partileştirme kararı aldı.

Adı 'Türkiye Değişim Partisi' olacak

Yenişafak'ın haberine göre; partinin adının Türkiye Değişim Partisi olacağı öne sürülürken, ilk adımı atan Sarıgül, partisinin İstanbul İl Başkanı olarak da Yusuf Polat'ı atadı.

Partinin İstanbul İl Başkanı Yusuf Polat

Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Yusuf Polat, Mustafa Sarıgül'e teşekkür ederek, "Tarihe düşecek bir notumuz, tamamlanacak bir hikayemiz var. Genel Başkanımız Sn Mustafa Sarıgül ve teşkilatımızın teveccühü ile İstanbul İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Allah mahçup ettirmesin" ifadelerini kullandı.

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Mustafa Sarıgül parti kuruyor
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