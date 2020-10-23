Ülkemiz tarafından Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisinin çalışma sahalarını kapsayan NAVTEX'ler yayınlanması sonrasında vatandaşlarımız söz konusu kelimenin ne anlama geldiğine ilişkin bilgi sahibi olmak adına NAVTEX nedir, ne demek? soruları üzerinde yoğun araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, NAVTEX ilan etmek ne anlam geliyor, neyin kısaltması?

NAVTEX NEDİR, NE DEMEK? NAVTEX İLAN ETMEK NE ANLAM GELİYOR, NEYİN KISALTMASI?

Vatandaşlarımızca merak edilen NAVTEX nedir, ne demek? - NAVTEX ilan etmek ne anlam geliyor, neyin kısaltması? Gibi sorulara ilişkin tüm detaylar şöyle;