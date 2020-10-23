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nedir, ? , neyin kısaltması?

kelimesinin ne anlama geldiği şu günlerde vatandaşlarımızca yoğun şekilde merak ediliyor. refakatinde ’de sismik araştırmalar sürdüren Oruç Reis gemimizin çalışma sahaları için ülkemiz tarafından yayınlanan , ? sorularıyla yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki, , neyin kısaltması? İşte tüm merak edilenler…

Giriş Tarihi: 23.10.2020 23:13 Son Güncelleme: 23.10.2020 23:13 ABONE OL
NAVTEX nedir, ne demek? NAVTEX ilan etmek ne anlam geliyor, neyin kısaltması?

Ülkemiz tarafından 'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisinin çalışma sahalarını kapsayan 'ler yayınlanması sonrasında vatandaşlarımız söz konusu kelimenin ne anlama geldiğine ilişkin bilgi sahibi olmak adına , ? soruları üzerinde yoğun araştırmalar yapmaya devam ediyor. Peki, , neyin kısaltması?

NAVTEX NEDİR, NE DEMEK? NAVTEX İLAN ETMEK NE ANLAM GELİYOR, NEYİN KISALTMASI?

Vatandaşlarımızca merak edilen NAVTEX nedir, ne demek? - NAVTEX ilan etmek ne anlam geliyor, neyin kısaltması? Gibi sorulara ilişkin tüm detaylar şöyle;

NAVTEX nedir, ne demek? NAVTEX ilan etmek ne anlam geliyor, neyin kısaltması?

NAVTEX NEDİR?

(Navigational Telex), uluslararası orta frekansta gemilere olası tehlike, emniyet ve hava raporları ve uyarılarını otomatik olarak yazılı bir şekilde veren haberleşme sistemi.

Cihaz, kıyıdan 740 km (yaklaşık 400 NM) uzaklıkta tek yönlü yayın yapan kıyı istasyonundan otomatik olarak veri alır. Navtex yayınları 4 saatte bir ücretsiz olarak yapılmaktadır. Hava raporu yayınları ise basitleştirilmiş olarak kısa formatta yayınlanır.

Navtex, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) bir parçasıdır.

Navtex ilanı, Navtex cihazı üzerinden yapılan bildirimleri ifade eder.

NAVTEX nedir, ne demek? NAVTEX ilan etmek ne anlam geliyor, neyin kısaltması?

TÜRKİYE'DE NAVTEX

Türk karasularında mesaj ve seyir duyuruları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından yayınlanmaktadır. Duyuru ve uyarılar sivil veya askeri farketmeksizin tüm gemi ve tekneler için bağlayıcı niteliktedir.

NAVTEX nedir, ne demek? NAVTEX ilan etmek ne anlam geliyor, neyin kısaltması?

Bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde halka açık bir şekilde yayınlanmaktadır. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunmaktadır.

NAVTEX nedir, ne demek? NAVTEX ilan etmek ne anlam geliyor, neyin kısaltması?

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NAVTEX nedir, ne demek? NAVTEX ilan etmek ne anlam geliyor, neyin kısaltması?
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