Samsun'da FETÖ şüphelisi eski cezaevi personeli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik çalışma yürüttü.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda teknisyen olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen Ö.A. hakkında gözaltı kararı verildi.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.Son dakika: Kayseri saldırısının faili PKK'lı Ferhat Tekiner, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'ye getirildi SON DAKİKA HABERLER: İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun dayısı Enver Altaylı başka hangi siyasiler ile görüştü?