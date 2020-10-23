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'da şüphelisi eski cezaevi personeli yakalandı

'da, Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi eski cezaevi personeli gözaltına alındı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

AA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 13:16 ABONE OL
Samsun'da FETÖ şüphelisi eski cezaevi personeli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik çalışma yürüttü.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca, Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda teknisyen olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen Ö.A. hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

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Samsun'da FETÖ şüphelisi eski cezaevi personeli yakalandı
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