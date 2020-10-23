Son dakika: FETÖ’den aranan 7 şüpheli yakalandı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturmaları devam ediyor. 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullananların da bulunduğu firari 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, firari şüphelilerin kent merkezinde gizlendiği adresleri tespit etti. Bunun ardından operasyon için harekete geçen polis, 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Örgütte ve devletin çeşitli kurumlarında görev yaptıkları öğrenilen şüphelilerin 3'ünün Konya, 2'sinin Ankara, 1'inin Mersin, 1'inin de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı bulunduğu belirtildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.