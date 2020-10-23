Son dakika: Öldürüp cesedini yakmışlardı! 6 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi





AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ



Coşkun Kurt'un Başkanlığını yaptığı İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde yapılan yargılamada Cumhuriyet Savcısı Sami Şahin mütalaasını açıkladı. Şahin, tarafından mahkemeye sunulan mütalaada Bilal Tazan, Ceyhan Çetinkaya, Fırat Çetinkaya, İsmail Kanyılmaz, Samet Aslan ve Süleyman Sevük'ün fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek her 6 şüphelinin farklı pozisyonlar ile birlikte görevler üstlenerek maktulü öldürdüklerini ifade ederek ağırlaştırılmış hapislerini talep etti. Savcı Şahin ayrıca dosyada sanık olarak yargılanan Sabri Seba ve Senem Cirit'in de 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçu kapsamında 14 yıla kadar hapsini talep etti. Dava, avukatların son savunma yapmak için süre istemeleri sebebiyle, ertelendi.