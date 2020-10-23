Son dakika: Öldürüp cesedini yakmışlardı! 6 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Son dakika haber: Sarıyer'de 20 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen olayda, ormanlık alanda yakılmış bir erkek cesedi bulunmuştu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin yapılan parmak izi incelemesi sonucu Yusuf Işık adlı kişiye ait olduğu belirlenmişti. Yusuf Işık'ın tabancayla vurularak öldürüldükten sonra yakıldığı tespit edilmişti. Halalarını 51 bin dolar dolandırdığı iddiasıyla 16 yıldır peşinde oldukları Yusuf Işık'ı öldürdüğü iddia edilen ve aralarında Urfi Çetinkaya'nın iki yeğeninin de bulunduğu sekiz kişiye dava açılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yargılanan 8 şüpheli hakkında duruşma savcısı sanıklar hakkında esas hakkında mütalaasını açıkladı.
"İŞİ TEMİZ YAPTIK, HİÇBİR ŞEY OLMAYACAK"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Yusuf Işık'ın 18 Nisan'da evinden çıktığı, iki kişi tarafından zorla arabaya bindirildiği ve bir daha haber alınmadığı belirtildi. Fırat Çetinkaya, verdiği ifadesinde Yusuf Işık'ı 15 yıl önce halası Talya Giraz'ı dolandıran kişi olarak tanıdığını, olaydan iki ay önce ağabeyi Ceyhan'ın, Işık'ın adresini tespit ettiğini, olay günü parayı almak için Işık'ın evinin önüne gittiklerini anlattı. Çetinkaya, Işık binadan çıkınca da araca bindirerek Süleyman Sevük'e ait hurda deposuna götürdüklerini söyledi. Işık öldürülürken ve yakılırken yanında olmadığını söyleyen Çetinkaya duyduğu kadarıyla da İsmail Kanyılmaz'ın, "İşi temiz yaptık, hiçbir şey olmayacak" dediğini söyledi.
MAKTULÜN EVİNDE TELEFON SİNYALLERİ TESPİT EDİLDİ
İddianamenin devamında, Yusuf Işık'ın cesedinin bulunduğu ve evinin olduğu yerde şüpheliler Fırat Çetinkaya, Ceyhan Çetinkaya, Süleyman Sevük, Bilal Tazan, Samet Erslan ve İsmail Kanyılmaz'ın telefonlarının sinyal tespitinin yapıldığı anlatılırken, evin bulunmasında Sabri Seba'nın yardımcı olduğu, Senem Cirit'in ise Işık'ın giriş çıkış saatlerini tespit ettiği anlatıldı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENDİ
Coşkun Kurt'un Başkanlığını yaptığı İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz günlerde yapılan yargılamada Cumhuriyet Savcısı Sami Şahin mütalaasını açıkladı. Şahin, tarafından mahkemeye sunulan mütalaada Bilal Tazan, Ceyhan Çetinkaya, Fırat Çetinkaya, İsmail Kanyılmaz, Samet Aslan ve Süleyman Sevük'ün fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek her 6 şüphelinin farklı pozisyonlar ile birlikte görevler üstlenerek maktulü öldürdüklerini ifade ederek ağırlaştırılmış hapislerini talep etti. Savcı Şahin ayrıca dosyada sanık olarak yargılanan Sabri Seba ve Senem Cirit'in de 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma' suçu kapsamında 14 yıla kadar hapsini talep etti. Dava, avukatların son savunma yapmak için süre istemeleri sebebiyle, ertelendi.