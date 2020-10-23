Son dakika: Suriyeli çocuk gelin davasında karar! 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ZORLA KAÇIRDI, AİLEYİ KORKUTTU



Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, sanık Çağdaş Ç.'nin, kaçırdığı çocuğun ailesinin eski ev sahibi olduğu, mağdur çocuğu annesinden ve babasından istediği, ancak aile kızlarının yaşı küçük olduğu için evlendiremeyeceklerini söyleyince çocuğu evde yalnız olduğu bir gün zorla kolundan tutup arabayla kaçırdığı anlatılıyor. Sanığın, çocuğa "hayır dersen seni öldüreceğim" diyerek tehditte bulunduğu, çocuk istemediği halde döverek zorla cinsel ilişkiye girdiği, aradan iki gün geçtikten sonra da çocuğun babasını aradığı ve "kızını bana vereceksin, yoksa seni bitiririm" diyerek tehditte bulunduğu belirtiliyor.



İddianameye göre, Vahide M.'nin annesi Galye M.'nin ise 2019 yılının Kurban Bayramının Arefe günü eve geldiğinde kızını evde bulamadığını, ertesi gün Cafer Ç.'nin eşini arayarak "Kızınız Vahide yanımda, onunla evlenmek istiyorum, vermezseniz kızınızı öldürürüm" dediği aktarılıyor. Kendisini ve yeğenlerini polis olarak gösteren Cafer Ç. tarafından darp edilen ailenin, korktukları için kimseye birşey söyleyemediği, ancak bir süre sonra anne Galye M.'nin Ensarlar Derneği'nde tanıştığı bir kişiye başından geçenleri anlattığı kaydediliyor.