Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 30 milyonluk BELTUR vurgununa 2 bakanlık el koydu

30 milyonluk vurgununa 2 bakanlık el koydu

BARIŞ SAVAŞ BARIŞ SAVAŞ
Giriş Tarihi: 24.10.2020 ABONE OL
30 milyonluk BELTUR vurgununa 2 bakanlık el koydu
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR A.Ş'de sular durulmuyor. SGK denetimiyle kesinleşen usulsüzlük sonrası İBB Meclisi'nde şirkette 30 milyon TL'lik vurgun yapıldığı öne sürüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sonra İçişleri Bakanlığı da müfettiş incelemesi başlattı. İnceleme sonrasında müfettiş tarafından hazırlanarak İçişleri Bakanlığı'na sunulacak raporda suç işlendiği tespit edilirse BELTUR hakkında soruşturma ve dava açılacağı öğrenildi. İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "BELTUR'u kendi yandaş şirketlerine peşkeş çektirmeyeceğiz" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
30 milyonluk BELTUR vurgununa 2 bakanlık el koydu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA