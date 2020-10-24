30 milyonluk BELTUR vurgununa 2 bakanlık el koydu

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BELTUR A.Ş'de sular durulmuyor. SGK denetimiyle kesinleşen usulsüzlük sonrası İBB Meclisi'nde şirkette 30 milyon TL'lik vurgun yapıldığı öne sürüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan sonra İçişleri Bakanlığı da müfettiş incelemesi başlattı. İnceleme sonrasında müfettiş tarafından hazırlanarak İçişleri Bakanlığı'na sunulacak raporda suç işlendiği tespit edilirse BELTUR hakkında soruşturma ve dava açılacağı öğrenildi. İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "BELTUR'u kendi yandaş şirketlerine peşkeş çektirmeyeceğiz" dedi.