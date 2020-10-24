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İl Başkanına yarım milyonluk dava

İl Başkanı , ikamet ettiği villanın bir yıllık kira bedelini ödemediği gerekçesiyle icralık oldu. Ev sahibi alacağı yarım milyon lirayı tahsil etmek için Arda'ya icra takibi başlattı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 24.10.2020 18:55 Son Güncelleme: 24.10.2020 19:04 ABONE OL
Demokrat Parti İl Başkanına yarım milyonluk dava

Beykoz Çubuklu'da ikamet eden Ekrem Eray Arda, Ayşe T.'ye ait bir villaya aylık 40 bin lira kira bedeli ödüyordu. İddiaya göre, Başkan Arda kira sözleşmesinin dolmasına rağmen evden çıkmadı.

Bir yıl boyunca Arda'dan kira parasını alamayan genç kadın ise İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Bir yıllık kira bedeli olarak yaklaşık 500 bin liralık alacağını olduğunu belirten genç kadın, Arda hakkında icra takibi başlattı.

Arda, icra takibine itiraz etti. Arda, eve tadilat yaptırdığını asıl alacaklının kendisi olduğunu kaydetti. Dosya, itiraz sonrası hukuk mahkemesine gönderildi.

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Demokrat Parti İl Başkanına yarım milyonluk dava
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