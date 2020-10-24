Demokrat Parti İl Başkanına yarım milyonluk dava

Beykoz Çubuklu'da ikamet eden Ekrem Eray Arda, Ayşe T.'ye ait bir villaya aylık 40 bin lira kira bedeli ödüyordu. İddiaya göre, Başkan Arda kira sözleşmesinin dolmasına rağmen evden çıkmadı.

Bir yıl boyunca Arda'dan kira parasını alamayan genç kadın ise İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Bir yıllık kira bedeli olarak yaklaşık 500 bin liralık alacağını olduğunu belirten genç kadın, Arda hakkında icra takibi başlattı.

Arda, icra takibine itiraz etti. Arda, eve tadilat yaptırdığını asıl alacaklının kendisi olduğunu kaydetti. Dosya, itiraz sonrası hukuk mahkemesine gönderildi.