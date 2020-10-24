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Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez? - sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizden, Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan, 'Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 23:24 Son Güncelleme: 24.10.2020 23:29 ABONE OL
Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki 'Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez?

Sylvester

Bugs Bunny

Woody Woodpecker

Mickey Mouse

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Hangi çizgi film karakteri beyaz eldiven giymez? - Milyoner sorusu
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