Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Hangisi çift tırnaklı değil tek tırnaklı bir hayvandır? - Milyoner sorusu

Hangisi çift tırnaklı değil tek tırnaklı bir hayvandır? - sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve "Hangisi çift tırnaklı değil tek tırnaklı bir hayvandır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizden, Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan, 'Hangisi çift tırnaklı değil tek tırnaklı bir hayvandır?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 22:38 Son Güncelleme: 24.10.2020 22:40 ABONE OL
Hangisi çift tırnaklı değil tek tırnaklı bir hayvandır? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''Hangisi çift tırnaklı değil tek tırnaklı bir hayvandır?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki 'Hangisi çift tırnaklı değil tek tırnaklı bir hayvandır?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Hangisi çift tırnaklı değil tek tırnaklı bir hayvandır?

Deve

Zebra

Koyun

Zürafa

ARKADAŞINA GÖNDER
Hangisi çift tırnaklı değil tek tırnaklı bir hayvandır? - Milyoner sorusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA