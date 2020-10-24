İYİ Parti’deki FETÖ ağından şüpheli para transferleri çıktı

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), Ümit Özdağ'ın FETÖ'cülükle suçladığı İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu'nun FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı'ya şoförünün hesabı üzerinden 'Enver abiye destek' notuyla para transferleri yaptığını tespit etti. MASAK'ın 27 Mart 2019 tarih ve 2019-468-92 sayılı Mali Analiz Raporu'nda; Orhan Kavuncu tarafından şoför Nizamettin Afşar hesabına çok sayıda para transferi yapıldı. Buğra Kavuncu'nun dayısı olan Enver Altaylı, 26 Ağustos 2017'deki ifadesinde "15 Temmuz günü Ankara'da Nizamettin Afşar'ın Çankaya Turan Güneş Bulvarı üzerinde bulunan ikametindeydim. Nizamettin Afşar benim 26 yıldan bu yana tanıdığım, evladım gibi sevdiğim, ailemden gördüğüm bir şahıstır. Benim her şeyim ile ilgilenir. Ankara'da bulunduğum süre içerisinde şoförlüğümü de yapar" demişti.MASAK raporunda Enver Altaylı'nın CIA mensubu Ruzi Nazar ve oğlu Erkin E. Nazar ile aralarında yüksek meblağlarda ve çok sayıda swift işlem kaydı bulunduğuna da dikkat çekiliyor. Raporda, Altaylı'nın şoförü Afşar ile İngiliz hükümeti ile bağlantılı olarak Afganistan'da yönetimdeki güç dengelerini değiştirmeye yönelik faaliyetler yürüten İrlandalı akademisyen Michael Gregory Semple arasında da para transfer ilişkilerinin bulunduğuna dikkat çekiliyor. Enver Altaylı'nın da telefon rehberinde "Michael Semple" ibaresi ile kayıtlı numaraya 92 arama gerçekleştirilmiş.