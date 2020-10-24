Kayseri saldırısının faili yakalandı

Türkiye'nin kararlı terörle mücadelesi kapsamında yurt içi ve yurt dışında ağır darbe yiyen terör örgütü PKK'nın üst düzey kadrosuna yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. PKK'nın 17 Aralık 2016'da Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne bombalı saldırı düzenlemesi sonucu 15 askerin şehit olduğu saldırının faillerinden biri olan "Fırat Botan" kod adlı Ferhat Tekiner, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalandı."Fırat Botan" kod adlı teröristin, 15 askerin şehit olduğu, 54 askerin de yaralandığı Kayseri'deki kalleşçe saldırıda kullanılan bombalı aracı çalarak eylemi gerçekleştiren isimlerden Kendal-Deniz kod adlı Kenan Çiçek'e teslim eden isim olduğu öğrenildi.Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Kenan Çiçek, 14 Nisan 2019'da "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan 16 kez ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 54 kez ayrı ayrı 20'şer yıl hapis, "tehlikeli madde bulundurma" suçundan 18 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezası almıştı. Kenan Çiçek ifadesinde yakalanan Ferhat Tekiner'in olayı planladığını anlatmıştı. Kayseri'deki saldırının talimatını veren firari zanlı durumundaki "Erhan Porsibi" kod adlı İshak Özçaktu ile Ferhat Tekiner ve Sait Karabulut'un dosyaları ise ayrılmıştı.Saldırının faili terörist İshak Özçaktu Diyarbakır kırsalında Temmuz 2019'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilmişti. Ferhat Tekiner'in yakalanmasıyla birlikte saldırının faillerinden geriye sadece Almanya'dan iadesi talep edilen Sait Karabulut kaldı.Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Kayseri saldırısının faili PKK'lı terörist "Fırat Botan" kod adlı Ferhat Tekiner'in yakalanması, saldırıda şehit olan askerlerin yakınları ile saldırıdan yaralı kurtulan gazileri sevindirdi. Şehit yakını ve gaziler şunları söyledi:Oğlum vatanı için can verdi. Ancak haince saldıran teröristlerden oğlumun intikamı alınsın istiyordum. Devletimiz de oğlumun kanını yerde koymadı. Devletimizden Allah razı olsun.Devletimiz söz vermişti. Sözlerini tuttular. Katillerin peşini bırakmadılar. Herkes unutsa da devletimiz unutmadı. Hepsinden Allah razı olsun.Bir gazi olarak minnettarım. Bu caninin yakalanması, hem biz gazilerin hem de şehit ailelerinin yüreğine su serpti. Ne mutlu ki devletimiz bu hainlerin yaptıklarını yanlarına kâr bırakmadı. Yurtdışında bile olsalar devletimiz bu hainleri yakalayıp adalete teslim etti. O gün hepimiz güle oynaya o otobüse binmiştik. Ancak PKK'lı hainler hayallerimizi ve hayatlarımızı çaldılar.PKK'lı hainler bizleri kalleşçe hedef aldı. Onlarda mert bir şekilde karşımıza çıkıp çatışacak cesaret olmadığı için böyle hain bir tuzak kurdular. Bu hainlerde zaten Türk askerinin karşısına çıkacak yürek de yok cesaret de. Devletimiz büyük. Çok şükür bu hainleri bulundukları inlerinden tek tek yakalayıp adalete teslim ediyor. MİT'e teşekkür ediyorum.