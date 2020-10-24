S-400’ü test ettik, ABD’ye mi soracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilere gündemi değerlendirdi. Rusya'dan alınan S-400'lerin test edilmesi ve ABD Savunma Bakanlığı'nın buna tepkisiyle ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, şunları söyledi: "S-400'ler Sinop'ta test edildi. Bu testler doğrudur. Yapıldı, yapılıyor. ABD'nin bu yaklaşımı, kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz, elimizdeki bu tür imkânların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Dolayısıyla biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif, orta, ağır silahlar, bunların içinde ABD'den aldığımız birçok silahlar da var, bunların da testini yapıyoruz. Yunanistan'ın elinde S-300'ler var. Bırakın testi, kullanıyor. Buraya böyle bir şeyi ABD, soruyor mu veya söylüyor mu? Yok. Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması, demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam ediyoruz." Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri de değerlendiren Erdoğan, Minsk Grubu'nun AGİT ortaklığında olduğunu söyledi. Erdoğan, "Türkiye'nin AGİT'ten dolayı yeri var. Azerbaycan diyor ki, 'Eğer Ermenistan Rusya'yı teklif ediyorsa, biz de Türkiye'yi teklif ediyoruz'. Rusya'nın Türkiye ile ilgili olumsuz bir açıklaması yok" dedi.Başkan Erdoğan, Alman polisinin Berlin Mevlana Camisi'ne baskınına tepki gösterdi. Erdoğan, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: "Avrupa'yı Orta Çağ karanlığına her geçen gün biraz daha yaklaştıran, ırkçılık ve İslam düşmanlığından beslendiği apaçık ortada olan, inanç hürriyetini tümden yok sayan polis operasyonunu şiddetle kınıyorum. Yıllar boyu demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerin beşiği olarak anılan Avrupa, bugün ne yazık ki farklılıklarıyla savaşan bir yapıya bürünmüştür. Türkiye olarak, hiçbir gerekçenin kutsal bir mabedin hoyratça çiğnenmesine zemin oluşturamayacağına inanıyoruz. Mevlana Camisi cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Irkçılıkla, yabancı karşıtlığıyla ve İslam düşmanlığıyla mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."Şu an itibariyle İstanbul koronavirüs salgınında, en önde gelen illerimizden bir tanesi. Bu konuda mücadeleyi başta yazılı ve görsel medya olmak üzere, yoğun bir şekilde sürdürmemiz lazım. Maske, mesafe, hijyene hassasiyetle sarılmalıyız. Bir de, toplu mekânlardan kaçınmak gerekiyor. Bu toplu mekânlarda bulunmak virüsün çok daha seri bir şekilde yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna kendi evlerimiz de dahil. Sağlık Bakanımız değişik illeri dolaşıyor. 'Oralarda ne gibi tedbirler alacağız' diye bunları yaygınlaştıracağız. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Bilim Kurulu'nda yapılan çalışmalar neticesinde ne gibi tedbirler alınacağı bize bildirilecek. Ona göre de adımlarımızı atacağız. Kararlıyız. Batı'ya göre çok daha iyi konumdayız ama yeterli değil.