Safiye Teyze'den gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan'dan bunu istedi...

Kadir Has Stadı'nda yapılan AK Parti Kayseri İl Kongresi'ne katılan Erdoğan'a; konuşmasını tamamlamasının ardından kürsüye çağırılan Safiye Kurt; ördüğü çorabı hediye etti.
Geçen diyalog statta bulunanları gülümsetirken; Safiye Kurt, Erdoğan'dan damadını öpmesini istedi. Safiye Teyze; "Çorap ördüm, bir tane de ayağını silsin diye çorap hazırladım. Ne yapalım, sen de çok emek veriyorsun ama elimizden gelen bu.
Başkan Erdoğan ile Safiye Teyze arasında gülümseten diyalog | Video
Çok emek veriyorsun, Allah razı olsun. Senin damadının adı Bayraktar mıydı? Onu ben çok severim, bir tane de benim için sarıl iyi mi? Onu çok severim ben, o çıktı mıydı acı kahve gibi sevinirim" dedi.