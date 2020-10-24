Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Safiye Teyze'den gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan'dan bunu istedi...

'den gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan'dan bunu istedi...

Partisinin İl Kongresi'ne katılan Başkan 'a ördüğü çorabı hediye eden Erdoğan'a; "Senin damadının adı Bayraktar mıydı? Onu ben çok severim, bir tane de benim için sarıl iyi mi? Onu çok severim ben, o çıktı mıydı acı kahve gibi sevinirim" dedi.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 18:11 Son Güncelleme: 24.10.2020 18:28 ABONE OL
Safiye Teyze'den gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan'dan bunu istedi...

Kadir Has Stadı'nda yapılan AK Parti Kayseri İl Kongresi'ne katılan Erdoğan'a; konuşmasını tamamlamasının ardından kürsüye çağırılan Safiye Kurt; ördüğü çorabı hediye etti.

Safiye Teyze'den gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan'dan bunu istedi...

Geçen diyalog statta bulunanları gülümsetirken; Safiye Kurt, Erdoğan'dan damadını öpmesini istedi. ; "Çorap ördüm, bir tane de ayağını silsin diye çorap hazırladım. Ne yapalım, sen de çok emek veriyorsun ama elimizden gelen bu.

Başkan Erdoğan ile Safiye Teyze arasında gülümseten diyalog | Video

Safiye Teyze'den gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan'dan bunu istedi...

Çok emek veriyorsun, Allah razı olsun. Senin damadının adı Bayraktar mıydı? Onu ben çok severim, bir tane de benim için sarıl iyi mi? Onu çok severim ben, o çıktı mıydı acı kahve gibi sevinirim" dedi.

Safiye Teyze'den gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan'dan bunu istedi...

Daha sonra hediyeleri kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ile fotoğraf çektirdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Safiye Teyze'den gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan'dan bunu istedi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA