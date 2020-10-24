Sağlık Bakanı Koca, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti. Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'daki programı kapsamında bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Bakırköy'deki İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Koca'nın son ziyareti Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi oldu. Burada kendisine İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç Dr. Nurettin Yiğit eşlik etti. Hastanede incelemelerde bulunan Koca, yetkililerden bilgi aldı. Sağlık Bakanı Koca, Başhekim Nurettin Şahin'e laboratuvar kapasitesini gerekirse arttırmaları için talimat verdi. Bakan Koca, "Laboratuvar kapasitesini daha da arttırın. Gerekirse burayı 10 bine kadar çıkarın" dedi.