SON DAKİKA HABER: Bakan Fahrettin Koca 24 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu!

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 24 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 24 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

24 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 113.427

HASTA SAYISI: 2.091

VEFAT SAYISI: 69

İYİLEŞEN SAYISI: 1.573

AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 115.979

HASTA SAYISI: 2.165

VEFAT SAYISI: 74

İYİLEŞEN SAYISI: 1.493

"MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

Sağlık Bakanı Fahretti Koca yaptığı paylaşımda; Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin.