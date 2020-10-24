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SON DAKİKA HABERLER: korku dolu anları saniye saniye kaydetti: Bir çatışma daha çıkar diye bekledim...

Son dakika haberine göre; 'de bu sabah bir silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1 kişi yaralandı. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Misak-ı Milli sokağındaki çatışmayı görüntüledi. O anları anlatan Rambo Okan, "Olay sırasında ben otelde kalıyordum. Kalktım, üzerimi giyindim ve stada gidecektim. Kuşuma yem verdiğim sırada silah sesleri duydum. Silah sesleri bittikten sonra görüntü alabildim. Biraz bekledim belki bir daha çatışma olur diye ama olmadı." dedi.

Giriş Tarihi: 24.10.2020 12:19 Son Güncelleme: 24.10.2020 12:30 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER: Rambo Okan korku dolu anları saniye saniye kaydetti: Bir çatışma daha çıkar diye bekledim...

'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, Rasimpaşa Mahallesi Misak-ı Milli sokağında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan otelin önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

SON DAKİKA HABERLER: Rambo Okan korku dolu anları saniye saniye kaydetti: Bir çatışma daha çıkar diye bekledim...

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Yasin Kiraz(38) silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. İki grubu ayıran polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yasin Kiraz'a ilk müdahalesinin ardından ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

SON DAKİKA HABERLER: Rambo Okan korku dolu anları saniye saniye kaydetti: Bir çatışma daha çıkar diye bekledim...

Kiraz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin başlattığı çalışmada sokakta 5 kovan bulundu. Ekiplerin çevredeki güvenlik kameralarını incelemelerinin ardından 1 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERLER: Rambo Okan korku dolu anları saniye saniye kaydetti: Bir çatışma daha çıkar diye bekledim...

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Olayla ilgili görgü tanığı , "Olay sırasında ben otelde kalıyordum. Kalktım, üzerimi giyindim ve stada gidecektim. Kuşuma yem verdiğim sırada silah sesleri duydum. Silah sesleri bittikten sonra görüntü alabildim. Biraz bekledim belki bir daha çatışma olur diye ama olmadı. Yaklaşık 15 kişi vardı." diye konuştu.

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SON DAKİKA HABERLER: Rambo Okan korku dolu anları saniye saniye kaydetti: Bir çatışma daha çıkar diye bekledim...
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