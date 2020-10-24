SON DAKİKA HABERLER: Rambo Okan korku dolu anları saniye saniye kaydetti: Bir çatışma daha çıkar diye bekledim...

O ANLARI BİR VATANDAŞ CEP TELEFONU İLE KAYDETTİ

Olayla ilgili görgü tanığı Rambo Okan, "Olay sırasında ben otelde kalıyordum. Kalktım, üzerimi giyindim ve stada gidecektim. Kuşuma yem verdiğim sırada silah sesleri duydum. Silah sesleri bittikten sonra görüntü alabildim. Biraz bekledim belki bir daha çatışma olur diye ama olmadı. Yaklaşık 15 kişi vardı." diye konuştu.

Kadıköy'de silahlı çatışma! Kavganın görüntülerini 'Rambo Okan' çekti | Video