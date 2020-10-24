TCG Anadolu’ya yerli İHA’lar geliyor

Türk savunma sanayiinin büyük başarı elde ettiği İHA ve SİHA teknolojisi, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi (LHD) TCG Anadolu'da kullanılacak. Gemiye, çeşitli boyutlarda jet motorlu, gemiye iniş kalkış yapabilen, gerektiğinde vuruş kabiliyeti olacak İHA'lar yerleştirilecek. Türkiye'ye küresel güç olma yolunda kritik kabiliyetler kazandıracak gemi, 30 hava aracı taşıyabilecek, 1 amfibi taburla kriz bölgelerine müdahale edebilecek. TCG Anadolu için 2021'de seri üretimine başlanacak TUSAŞ Kargo İHA ve geçen yıl ilk uçuşunu yapan Albatros Kargo İHA gibi seçenekler üzerinde duruluyor. Gemide kullanılacak taktik İHA'ların dikey iniş kalkış olmadan gemiden kalkmasının da mümkün hale getirildiği bilgisine ulaşıldı. İnşasına Tuzla tersanesinde devam edilen gemi, gelecek yıl Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek.Milli Savunma Bakanlığı, bütün hedeflerin tam isabetle vurulduğu Ateş Serbest-2020 faaliyetinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimizin bütün hedefleri müthiş bir kabiliyet ve tam isabetle vurduğu Ateş Serbest-2020 faaliyeti başarıyla tamamlandı" denildi. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni giren dört silah sisteminin de ilk defa yer aldığı faaliyette 37 silah sistemi ile hedefler imha edildi. ANKARA