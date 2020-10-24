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Türk ve Müslüman düşmanı ’ten skandal paylaşım! Alçakça Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

Türk ve Müslüman düşmanı ırkçı Başkan Erdoğan’ı hedef alan skandal bir paylaşımda bulundu. Wilders Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan’ın bir karikatürüne yer vererek “Terrorist” sözleriyle alçakça saldırdı.

Giriş Tarihi: 25.10.2020 01:27 Son Güncelleme: 25.10.2020 01:58 ABONE OL
Türk ve Müslüman düşmanı Geert Wilders’ten skandal paylaşım! Alçakça Başkan Erdoğan’ı hedef aldı

Hollanda'da, İslam karşıtı nefret saçan açıklamalarıyla gündeme gelen Özgürlük Partisi (PVV) başkanı Geert Wilders, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Faşist Wilders Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Başkan Erdoğan'ın bir karikatürüne yer vererek "Terrorist" sözleriyle alçakça saldırdı.

CAMİLERİ KAPATMAK İSTEMİŞTİ
Her fırsatta Müslümanları ve Türkiye'yi hedef almaktan geri durmayan faşist Wilders daha önce ülkedeki camileri kapatmak ve Kur'an'ı yasaklamak istediğini açıklamıştı.

SKANDALLARI SAYMAKLA BİTMİYOR!
Wilders,15 Temmuz hain darbe girişimini savunmuştu. "Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüm" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'ye yönelik düşmanca açıklamalarıyla tanınan Wilders, Barış Pınarı Operasyonu zamanından da skandal açıklamalarda bulunmuştu. Wilders "Şimdi yapılmalıdır: Türkiye'yi NATO'dan kovmak, Türkiye Büyükelçisini kovmak, Türkiye ile yıllık ticaret anlaşması yapılması, Türkiye vatandaşlarına vize yok, Türk Havayollarını boykot etmek, Shengen anlaşmasını iptal edip, sınır kontrolünü gözden geçirmek" ifadelerini kullanmıştı.

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Türk ve Müslüman düşmanı Geert Wilders’ten skandal paylaşım! Alçakça Başkan Erdoğan’ı hedef aldı
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