PKK itirafçısı gerçekleri anlattı: HDP’li belediyeler örgütün beyni

Kuzey Irak'ta terör örgütü kamplarında eğitimler aldıktan sonra sahte kimlikle Türkiye'ye gelen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a suikast için keşif yaparken yakalanma korkusuyla teslim olan Zenda kod adlı Sonay Bakar, PKK-HDP ilişkisi hakkında önemli itiraflarda bulundu. İşte o itiraflar;* HDP'li belediyeler örgütün beyni. Hendek olaylarındaki gibi yerel yönetim imkanları örgüte aktarılıyor.* HDP'li belediye başkanları örgütle iletişim halinde. İlişkileri ve irtibatları olmadığı durumlarda örgüt tarafından uyarılıyorlar.* 16 yaşındayken Batman'da kurulan HDP'nin gençlik çadırından dağa götürüldüm. 5 yıl örgüt kampında eğitim aldım.* İlk gittiğimde 10 gün içinde geri gönderileceğimi sanıyordum. 10'uncu gün ailemize mektup yazdırdılar. Yazdığımız mektupları yaktılar. Geri dönmek isteyenlerin mektuplarının hiçbiri ailelerine ulaşmadı. Bundan sonra zaten etrafımızdaki herkes silahlıydı. Eylem için gönderilince bunu fırsat bilerek teslim oldum.Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini 418 gündür sürdürüyor.