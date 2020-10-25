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SON DAKİKA: koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte 'de koronavirüs son durum tablosu!

Son dakika haberleri... korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 25 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

Giriş Tarihi: 25.10.2020 19:02 Son Güncelleme: 25.10.2020 19:26 ABONE OL
SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 25 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu!

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 25 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 25 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 25 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı | Video

25 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ:

TEST SAYISI:112.215
HASTA SAYISI: 2.017
VEFAT SAYISI: 72
İYİLEŞEN SAYISI: 1.297

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır

24 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 113.427
HASTA SAYISI: 2.091
VEFAT SAYISI: 69
İYİLEŞEN SAYISI: 1.573

AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR
Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 115.979
HASTA SAYISI: 2.165
VEFAT SAYISI: 74
İYİLEŞEN SAYISI: 1.493

"MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"
Sağlık Bakanı Fahretti Koca yaptığı paylaşımda; Bugün tespit edilen 2.165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta MASKE olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin.

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SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 25 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu!
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