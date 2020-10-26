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Aliyev: Gubadlı işgalden kurtarıldı

Giriş Tarihi: 26.10.2020 ABONE OL
Aliyev: Gubadlı işgalden kurtarıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev dün operasyondaki son gelişmeler hakkında askeri yetkililerden bilgi aldı. Toplantıya askeri kıyafetle gelen Aliyev, Twitter hesabından, 27 yıldır işgal altında olan Gubadlı kentinin kurtarıldığını duyurdu. Aliyev ayrıca, Gubadlı'nın bazı köyleriyle Zengilan ve Cebrail illerinin de bazı köylerinin daha kurtarıldığı müjdesini verdi. Öte yandan Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'a Suriye ve Irak'tan getirdiği PKK'lı teröristleri Şuşa kentine konuşlandırdığı öğrenildi. Bu teröristlere Azerbaycan askeri üniforması giydirildiğine dikkat çeken istihbarat kaynakları, Ermeniler'in bu yolla, gerçek Azerbaycan askerlerini şaşırtmayı amaçladıklarını kaydetti.
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Aliyev: Gubadlı işgalden kurtarıldı
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