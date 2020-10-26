Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den son dakika koronavirüs uyarısı: Tehlike artık çok yakında, daha kötüsü gelebilir...

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den uyarısı: Tehlike artık çok yakında, daha kötüsü gelebilir...

ile ile ilgili haberleri birbirini kovalıyor. Kuzey Yarımküre'ye kış aylarının gelmesi ile birlikte vakalar tırmanışa geçti. Vakalarda viral hastalıkların artışı kadar, kapalı ortamlarda daha sık vakit geçirilmesi, yeterli havalandırmanın yapılmaması, maske ve mesafe kurallarına riayet edilmemesi de sebep olarak gösteriliyor. Türkiye'de de kış ayları ile birlikte tehlikeli tırmanış başladı. Bakan Koca, ülke genelinde bir artış olduğunu ifade etti, vakaların yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu duyurdu. Vatandaşları önlem almaya davet eden Koca, virüsün etkisini yitirmediğini ifade etti. Sabah Gazetesi'ne konuşan Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü de çok çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özlü, 'daha kötü gelebilir' diyerek uyardı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 26.11.2020 07:40 ABONE OL
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den son dakika koronavirüs uyarısı: Tehlike artık çok yakında, daha kötüsü gelebilir...

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü Sabah'a açıklamalarında bulundu. Özlü, virüsün etkisini yitirmediğini, hala çok öldürücü olduğunu söyledi. Özlü, kış aylarında kapalı ortamlarda daha fazla vakit geçirileceğini ifade ederek, maske ve mesafe kurallarının önemine dikkat çekti. Özlü, vatandaşların 'kötü geride kaldı' algısından sıyrılmasını istedi, 'daha kötüsü gelebilir' uyarısında bulundu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den son dakika koronavirüs uyarısı: Tehlike artık çok yakında, daha kötüsü gelebilir...

SON DAKİKA: VAKALAR NEDEN ARTIYOR?

Vakaların sadece İstanbul'da artmadığını, genel olarak bakıldığında Türkiye'nin her yerinde bir artışın görüldüğünü aktaran Özlü, "Peki neden artıyor? Çünkü yaz bitti, insanlar yazın açık havada, tatilde, yazlıkta, deniz kenarında, daha doğada, daha izole vakit geçiriyorlardı. Bu virüs açık havada daha az bulaşıyor. Şimdi tekrar döndüler ve kapalı yerlerde vakit geçirmeye başladılar. Virüs kapalı ortamlarda, iyi havalandırılmayan ortamlarda ve kalabalıklarda daha çok bulaşıyor. Birinci etken asıl bence bu" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den son dakika koronavirüs uyarısı: Tehlike artık çok yakında, daha kötüsü gelebilir...

'HERKES RİSK ALTINDA'
Özlü, "Bakın Türkiye'de günde 70'in üzerinde insan ölüyor. Bu virüs hala öldürüyor. Yani her gün 70 eve ateş düşüyor. En sevdiğimiz insanları kaybediyoruz. Bu ölümler başkası için diye düşünmeyelim, bunlar bizim çevremizde, bildiğimiz, tanıdığımız insanlar. Artık tehdit yakından geliyor.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den son dakika koronavirüs uyarısı: Tehlike artık çok yakında, daha kötüsü gelebilir...

Herkes bence risk altında" diye konuştu. Özlü, "Kötüyü geride bırakmış değiliz, daha kötü günlere gidebiliriz. Salgının seyrine bakılırsa hiçbir duraklama yok, baştan beri giderek artıyor. Dolayısıyla yani henüz daha salgını durdurmuş, yavaşlatmış değiliz. Salgın devam ediyor, hem bulaşıyor hem hastalandırıyor hem öldürüyor. 'Kötüyü geride bıraktık, biz bunu atlattık' zannetmeyelim. Önümüzde daha ne olduğu belli değil. Tedbirlere daha çok uymamız lazım" ifadesini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den son dakika koronavirüs uyarısı: Tehlike artık çok yakında, daha kötüsü gelebilir...

İSTİKLAL CADDESİ'NDE İNSAN SELİ
TAKSİM Meydanı, öncesi günlerini aratmadı. Meydan ve İstiklal Caddesi, güzel hava nedeniyle dün vatandaşların akınına uğradı.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den son dakika koronavirüs uyarısı: Tehlike artık çok yakında, daha kötüsü gelebilir...

vakalarındaki artışa, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti.

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den son dakika koronavirüs uyarısı: Tehlike artık çok yakında, daha kötüsü gelebilir...

Birçok vatandaşın ise maske takmadığı görüldü. Öte yandan Arnavutköy Sahili ve Eminönü Meydanı'ndaki kalabalık da dikkat çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den son dakika koronavirüs uyarısı: Tehlike artık çok yakında, daha kötüsü gelebilir...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA