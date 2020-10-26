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'nde operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

'na (/) yönelik operasyon hız kesmedi. Bugün 'nde düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

AA
Giriş Tarihi: 26.10.2020 18:49 ABONE OL
Kırklareli'nde FETÖ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik bugün bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevinden ihraç edilen makine mühendisi S.G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinde düzenlenen operasyonda S.G, Vize ilçesine bağlı Sergen köyündeki evinde gözaltına alındı. Şüpheli, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından jandarma komutanlığına götürüldü.

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Kırklareli'nde FETÖ operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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