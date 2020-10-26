SON DAKİKA! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Ekim ayı (KÇÖ) kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak - ne zaman bitecek?

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde etkisini sürdüren corona virüs pandemisi sebebiyle vatandaşlarımızın, zaten zor olan bu süreçte ekonomik olarak sıkıntı yaşamaması adına Sosyal Koruma Kalkanı kapsamıyla başlatılan kısa çalışma ödeneği ile ilgili olarak son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemesi yapılan ödeneğin son durumuna ilişkin bilgiler merak edilerek Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? şeklinde soruyla araştırılıyor. Vatandaşlarımız tarafından merak edilen detaylara ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karar tüm merak edilenlere cevap oldu. Bu bağlık altında Ekim ayı Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, (KÇÖ) ne zaman bitecek? Sorularına ilişkin son dakika bilgilerini bulabilirsiniz.

SON DAKİKA! KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Ekim ayı kısa çalışma ödeneği gelişmelerine ilişkin son dakika haberleri ve kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? sorusunun detayları şöyle;