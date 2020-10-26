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SON DAKİKA! uzatıldı mı? Ekim ayı (KÇÖ) kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak - ne zaman bitecek?

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkili olan pandemisi sebebiyle vatandaşlarımızın pandemi döneminde ekonomik sıkıntı yaşamama amacıyla devletimiz tarafından kapsamında başlatılan kısa çalışma ödeneğinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak hak sahiplerinin hesabına yatırılan ödeneğin Ekim ayında devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Konuya ilişkin karar bugün Resmi Gazete’de yayınlanması sonrasında vatandaşlarımız uzatıldı mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ekim ayı Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, (KÇÖ) ne zaman bitecek? İşte tüm son dakika detaylar…

Giriş Tarihi: 27.10.2020 03:26 Son Güncelleme: 27.10.2020 03:27 ABONE OL
SON DAKİKA! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Ekim ayı KÇÖ kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak - ne zaman bitecek?

11 Mart 2020 tarihinden bu yana ülkemizde etkisini sürdüren pandemisi sebebiyle vatandaşlarımızın, zaten zor olan bu süreçte ekonomik olarak sıkıntı yaşamaması adına kapsamıyla başlatılan ile ilgili olarak son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemesi yapılan ödeneğin son durumuna ilişkin bilgiler merak edilerek Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? şeklinde soruyla araştırılıyor. Vatandaşlarımız tarafından merak edilen detaylara ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan karar tüm merak edilenlere cevap oldu. Bu bağlık altında Ekim ayı Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, (KÇÖ) ne zaman bitecek? Sorularına ilişkin son dakika bilgilerini bulabilirsiniz.

SON DAKİKA! KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Ekim ayı kısa çalışma ödeneği gelişmelerine ilişkin son dakika haberleri ve kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? sorusunun detayları şöyle;

SON DAKİKA! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Ekim ayı KÇÖ kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak - ne zaman bitecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ UZATILDI

Koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

SON DAKİKA! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Ekim ayı KÇÖ kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak - ne zaman bitecek?

Buna göre, kapsamında 26 mart 2020'de başlatılan uygulamasından faydalananlar için 2 ay daha uzatıldı. Karara göre, işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Aralık'a kadar yararlanmaya devam edecek.

SON DAKİKA! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Ekim ayı KÇÖ kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak - ne zaman bitecek?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Kısa çalışma ödeneğinin yatırılacağı tarihe ilişkin bilgi henüz bulunmuyor. Hesaplara yatırılacağı tarih netleştiğinde haberimizden öğrenebileceksiniz...

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ", Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Ekim ayı KÇÖ kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak - ne zaman bitecek?

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SON DAKİKA! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Ekim ayı (KÇÖ) kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak - ne zaman bitecek?
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