Önce Başbağlar sonra Yavi

Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde 25 Ekim 1993 yılında öldürülen 5'i çocuk 33 kişi, Çat Kaymakamlığı koordinesinde Yavi'de düzenlenen törenle anıldı. Törene Vali Okay Memiş ve protokol katıldı. Terör örgütü PKK, sözde Madımak olaylarının intikamı olarak 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde katliam yapmış, 33 vatandaş vahşice kurşuna dizilmişti. Ancak örgütün katliamı Başbağlar'la sınırlı kalmadı. Kamuoyu hep Başbağlar'ı bu katliamın ilk adresi olarak bilse de Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Yavi Beldesi'nde yaşayan masum insanlar da benzer bir katliamın kurbanı oldu. 25 Ekim 1993'te asker kıyafetleriyle köyü basan teröristlerin kurşuna dizerek katlettiği 33 kurban, dün köylerinde anıldı. Başbağlar katliamında olduğu gibi özellikle bir Türk köyünün seçildiği katliamda, benzer biçimde masum insanlar köy kahvesine toplanarak vahşice katledildi. SABAH'a konuşan Celil Köse (48), kendisinin de o kahvede olduğunu belirterek, "Biri astsubay, 2'si asker kıyafetli 3 kişi bir kamyonla geldi. Mermileri bitene kadar tardılar. Babam şehit oldu amcam şehit oldu arkadaşlarım şehit oldu. Bende de 7 kurşun vardı. Yaralı olarak kurtuldum" dedi.