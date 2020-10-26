SON DAKİKA: Bakan Fahrettin Koca 26 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı! İşte Türkiye'de koronavirüs son durum tablosu!

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 26 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 26 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

26 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI:132.913

HASTA SAYISI: 2.198

VEFAT SAYISI: 75

İYİLEŞEN SAYISI: 1.1618

SALGININ BÖLGESEL TIRMANIŞINI DURDURMAK İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE ETMEK ZORUNDAYI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 2.198 yeni hasta var. Ağır ve aktif hasta sayısı artmaya devam ediyor. Salgının bölgesel tırmanışını durdurmak için birlikte mücadele etmek zorundayız. Tedbirden daha güçlü bir silahımız bugün için yok. Salgına karşı organize olalım.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI:112.215

HASTA SAYISI: 2.017

VEFAT SAYISI: 72

İYİLEŞEN SAYISI: 1.297

AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır.