Son dakika: Cani koca cinayeti bir hiç yüzünden işlemiş

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Hatice Çelik'in kız kardeşi ile görüşmesini istemediği için son dönemlerde sıklıkla kavga ettiklerini söyleyen Veysi Çelik ifadesinde "Olaydan bir gün önce eşim evde yoktu. Çocuklara sorduğumda kız kardeşinin evine gittiğini ve orada kalacağını söylediler. Sabah eşim eve geldiğinde otobüs bileti aldığını ve küçük olan 2 çocuğumla birlikte memlekete gideceğini söyledi. Tartıştık. Eşim dışarı çıkıp gitmeye çalışınca peşinden giderek silahla vurdum" diyerek cinayeti itiraf etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hatice Çelik'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.