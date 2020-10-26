Son dakika: Cani koca cinayeti bir hiç yüzünden işlemiş

Akrabalarıyla görüşmesini istemediği eşinin kendisini dinlemediği gerekçesiyle çıkan tartışma sonrası av tüfeği ile sokak ortasında karısını öldüren cani koca hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 5 çocuk annesi Hatice Çelik, eşi Veysi Çelik tarafından 8 Haziran günü Arnavutköy'deki evinin bulunduğu sokakta pompalı silahla vurularak öldürülmüştü. Dehşet anları çevredekiler tarafından da görüntülendi. Eşini çocuklarının gözü önünde öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Veysi Çelik, 25 Haziran günü saklandığı evde yakalanmış ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Hatice Çelik'in kız kardeşi ile görüşmesini istemediği için son dönemlerde sıklıkla kavga ettiklerini söyleyen Veysi Çelik ifadesinde "Olaydan bir gün önce eşim evde yoktu. Çocuklara sorduğumda kız kardeşinin evine gittiğini ve orada kalacağını söylediler. Sabah eşim eve geldiğinde otobüs bileti aldığını ve küçük olan 2 çocuğumla birlikte memlekete gideceğini söyledi. Tartıştık. Eşim dışarı çıkıp gitmeye çalışınca peşinden giderek silahla vurdum" diyerek cinayeti itiraf etmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Hatice Çelik'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
YERE DÜŞTÜ SIKMAYA DEVAM ETTİ
Cani koca hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın iddianamesinde Veysi Çelik'in eşinin ailesiyle görüşmesinden rahatsızlık duyduğu, bu nedenle eşi ile tartıştığı ve çıkan tartışmanın kısa süre sonra arbedeye dönüştüğü anlatıldı. İddianamede Çelik ailesinin aralarında çıkan tartışmayla Veysi Çelik'in kendisine ait av tüfeği ile eşini sırtından vurduğu kaydedildi.
SON DAKİKA! MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR
Olay sırasında yeğen Saim Çelik eniştesini durdurmaya çalışsa da yere düşen Hatice Çelik'e bir el daha ateş ettiği ve Veysi Çelik'in olay nedeni ile korkup kaçtığı belirlendi. 'Kasten Adam Öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanan Veysi Çelik ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkacak.