Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: CHP’li İmamoğlu yine proje çaldı!

Son dakika: ’li İmamoğlu yine proje çaldı!

’li , ’ne ait olan ve sokak hayvanları için uygulanan empati isimli projeyi bir harf değiştirerek kendi projesi “semtpati”olarak sundu. Projenin mimarlarından Üsküdar Eski Gençlik Kolları Başkanı Mustafa , sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi. Ekşi, “Her sokağa kedi evleri ve kedi mamaları koymak üzere tasarlanmış projeye Sayın Hilmi Türkmen bizzat eşlik etmiş ve himaye etmişti. Yani bugün CHP’nin vizyonu 2014 AK Parti Gençlik Kolları’nın vizyonu ile yarışıyor” dedi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 26.10.2020 10:24 Son Güncelleme: 26.10.2020 10:52 ABONE OL
Son dakika: CHP’li İmamoğlu yine proje çaldı!

AK Partili Üsküdar Belediyesi'nin sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya dönük geliştirip uyguladığı empati isimli proje yıllar önce faaliyete geçti.



Her sokağa kedi evleri ve kedi mamaları koymak üzere tasarlanan proje yıllarca Üsküdar İlçesi'nde uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu ise yine AK Partili bir belediyeye ait sokak hayvanları için faaliyete geçirilen empati isimli projeyi sadece bir harf değiştirerek 'semtpati' adıyla kendi yeni projesi olarak açıkladı.

"BARİ ÇALDIĞINIZ PROJENİN LANSMANINI YAPMAYIN!"

AK Parti Üsküdar Eski Gençlik Kolları Başkanı ve Sivil Toplum Hareketi Başkanı Mehmet Akif Ekşi, sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi.



Projenin mimarlarından Ekşi, "Her sokağa kedi evleri ve kedi mamaları koymak üzere tasarlanmış projeye Sayın Hilmi Türkmen bizzat eşlik etmiş ve himaye etmişti. Yani bugün CHP'nin vizyonu 2014 AK Parti Gençlik Kolları'nın vizyonu ile yarışıyor" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: CHP’li İmamoğlu yine proje çaldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA