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Son dakika haber: Otomobil almak isteyenler dikkat! Firmalar faizleri sıfırladı...

Pandemi nedeniyle tüm dünyada araç üretim miktarı düşmüştü. Sıfır otomobil azlığı nedeniyle de talebe yetişemeyen firmalar birer birer fiyatları yükseltmişti. Yıl sonunun yaklaşması ile de satış hedeflerini tutturmak isteyen birçok otomobil markası satışlarda 'sıfır ' kampanyasına gitti. İşte son dakika gelen bilgilerin detayları ve markaların kampanyaları...

Giriş Tarihi: 26.10.2020 12:50 Son Güncelleme: 26.10.2020 12:59 ABONE OL
Son dakika haber: Otomobil almak isteyenler dikkat! Firmalar faizleri sıfırladı...

Araç piyasasında yaşanan fiyat hareketliliği son dönemde herkesi uygun fiyatlı araç bulmaya yönlendirdi. Son dakika gelen bilgilerde bazı markalar belirli modellerde faizleri sıfıra çekti.

Son dakika haber: Otomobil almak isteyenler dikkat! Firmalar faizleri sıfırladı...

İşte herkesin merak ettiği o ayrıntılar...

Son dakika haber: Otomobil almak isteyenler dikkat! Firmalar faizleri sıfırladı...

* 500 TL TAKSİT

Citroën Türkiye, Ekim ayına özel hazırladığı finansman kampanyalarını duyurdu. Markanın C3 modeli de, 50 bin TL kredi için aylık bin 500 TL taksit ödemesi veya 60 bin TL için 20 ay yüzde 1.19 seçeneği ile kampanyaya dahil edildi.

Son dakika haber: Otomobil almak isteyenler dikkat! Firmalar faizleri sıfırladı...

SON DAKİKA! SIFIR SEÇENEĞİ

Hafif ticari model Berlingo'da ise 60 bin TL için 20 ay yüzde 1.19 faiz seçeneği ile veya 18 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor.

Son dakika haber: Otomobil almak isteyenler dikkat! Firmalar faizleri sıfırladı...

0,99 FAİZ ORANI

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Ekim ayına özel finansman seçeneklerini açıkladı. Bu kapsamda, A-Serisi Hatchback sahibi olmak isteyenler için 245 bin TL krediye 12 aya kadar yüzde 0.99 oranı sunuluyor.

Son dakika haber: Otomobil almak isteyenler dikkat! Firmalar faizleri sıfırladı...

0 FAİZ SEÇENEĞİ NİSSAN'DA DA VAR

Qashqai modelinin cam tavanlı dizel otomatik versiyonunda 75 bin liraya yüzde 0 seçeneği sunuluyor.

Son dakika haber: Otomobil almak isteyenler dikkat! Firmalar faizleri sıfırladı...

OPEL DE KAMPANYAYA KATILDI

Ekim ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Opel, Corsa modelini 45 bin TL kredi için 15 ay, yüzde 0 seçeneği ve 159 bin 400 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuyor.

Son dakika haber: Otomobil almak isteyenler dikkat! Firmalar faizleri sıfırladı...

900 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLAR

Grandland X'i 303 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 70 bin TL kredi için, 15 ay, yüzde 0 seçeneği ile satışa sunulurken, Crossland X ise 211 bin 300 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

Son dakika haber: Otomobil almak isteyenler dikkat! Firmalar faizleri sıfırladı...

SON DAKİKA! 15 AY YÜZDE 0 FAİZ

Opel Combo modeline de Ekim ayında, 45 bin TL kredi için 15 ay, yüzde 0 seçeneği yer alıyor. Combo 170 bin 700 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Son dakika haber: Otomobil almak isteyenler dikkat! Firmalar faizleri sıfırladı...

Markanın hafif ticari modeli Rifter ise, EAT8 8 ileri tam otomatik şanzımanlı versiyonlarında yüzde 0 veya aylık 2 bin 500 TL taksit ile satışa sunuluyor.

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Son dakika haber: Otomobil almak isteyenler dikkat! Firmalar faizleri sıfırladı...
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