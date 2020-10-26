SON DAKİKA: Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama geldi: Mutasyon kabusu...

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: ile ilgili korkutan açıklama geldi: Mutasyon kabusu...

ile ilgili dünyadan olumsuz haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'da yayılım hızını artıran virüs 'de de tırmanışa geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke genelinde tehlikeli bir tırmanış olduğunu açıklarken, 'un vakaların yüzde 40'ını oluşturduğunu duyurdu. Kış aylarının gelmesi ile viral hastalıklar da artmaya başladı. Uzmanlar koronavirüsün yayılım hızının kış aylarında daha da artacağını bildirirken, dikkat çeken bir mutasyon uyarısı geldi. Sabah'a konuşan Prof.Dr. Osman Erk, virüsün kötü anlamda bir mutasyon geçirmiş olma ihtimaline değindi, "Kalabalıklardan kaçınmalı, toplu taşıma kullanmamalı, maske, mesafe, hijyen kuralına kesinlikle uymalıyız." dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

GÜL KİREKLO
Giriş Tarihi: 26.10.2020 07:56 Son Güncelleme: 26.10.2020 07:57 ABONE OL
Son dakika haberler: Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama geldi: Mutasyon kabusu...

SON DAKİKA HABERİ: salgını ile dünyanın mücadelesi sürüyor. Ülkeler artan vaka sayıları sonrası teyakkuza geçerken, yeni yasaklar ve önlemleri hayata geçirmeye başladı. Kış aylarında virüsün hızla yayılacağına dair birçok uzman kritik açıklamalarda bulundu. Sabah'a konuşan uzman isimler virüsün olumsuz yönde mutasyona uğramış olabileceğini duyurdu. İşte haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberler: Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama geldi: Mutasyon kabusu...

İSTANBUL ALARM VERİYOR

Dünya, salgınında ikinci dalgayla boğuşurken, 'de de , Ekim sonu itibariyle yeniden virüsün en çok görüldüğü şehir oldu. Ülke genelindeki vakaların yüzde 40'ının görüldüğü açıklanan kent alarm veriyor. Kurallara uyulmasını isteyen uzmanlar SABAH'a konuştu.

Son dakika haberler: Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama geldi: Mutasyon kabusu...

Prof. Dr. Osman Erk: Virüs dünyada ve Avrupa'da pik yapmış durumda. 'yi dünyadan ayırmak mümkün değil. Virüsün kötü anlamda mutasyona uğradığına dair bilgiler geliyor. Yani öldürülücüğü arttı. Çok tehlikeli dönemlerdeyiz. 'da çember daralıyor.

Son dakika haberler: Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama geldi: Mutasyon kabusu...

Çevremizden 10 kişi tanıyorsak 3'ü şu anda tedavisi görüyor. Çok dikkatli olmalıyız. Havaların soğumasıyla birlikte mevsimsel grip devreye girecek. Kalabalıklardan kaçınmalı, toplu taşıma kullanmamalı, maske, mesafe, hijyen kuralına kesinlikle uymalıyız.

Son dakika haberler: Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama geldi: Mutasyon kabusu...

EN KÖTÜ SENARYO

Prof. Dr. Haluk Eraksoy: Maalesef insanlar pandemi döneminde olduğunu unuttu. Fazla normalleşti. Maskesiz, omuz omuza ortamlara girildi. Ve vakalar patladı. 'En kötü senaryo bu mu?' diyorlar, hayır en kötü senaryo bu değil. Bunun için hastanelerin dolu, sedyelerin koridorlara taşması gerek. İtalya ve İspanya bunu yaşadı. Biz de öyle olmadı. Olmayacak. Bize düşen maske, mesafe, hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymak.

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SON DAKİKA: Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama geldi: Mutasyon kabusu...
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