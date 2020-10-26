SON DAKİKA: Koronavirüs ile ilgili korkutan açıklama geldi: Mutasyon kabusu...

EN KÖTÜ SENARYO

Prof. Dr. Haluk Eraksoy: Maalesef insanlar pandemi döneminde olduğunu unuttu. Fazla normalleşti. Maskesiz, omuz omuza ortamlara girildi. Ve vakalar patladı. 'En kötü senaryo bu mu?' diyorlar, hayır en kötü senaryo bu değil. Bunun için hastanelerin dolu, sedyelerin koridorlara taşması gerek. İtalya ve İspanya bunu yaşadı. Biz de öyle olmadı. Olmayacak. Bize düşen maske, mesafe, hijyen kurallarına sıkı sıkıya uymak.