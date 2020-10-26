Son dakika: Hatay'da korkutan patlama: Çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

İskenderun Fener Caddesinde canlı bomba kendini patlattı. Saat 21.00 sıralarında meydana gelen patlamada çevredeki işyerleri ve araçlar zarar gördü. Patlamanın ardından elinde uzun namlulu silah olduğu belirtilen terör örgütü üyesi ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Silahlı çatışmada bir polis otosu kurşunların hedefi oldu. Çatışmada bir emniyet amiri yaralandı.