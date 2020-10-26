Son dakika: Hatay'da korkutan patlama: Çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde canlı bomba kendini patlattı. Patlamanın ardından terör örgütü mensupları ile polis arasında çatışma çıktı.
Aynı saatlerde Payas ilçesinde de Jandarma'nın kontrol noktasına silahlı saldırı oldu. İskenderun'da bir emniyet amiri, Payas'ta da bir astsubay yaralandı.
İskenderun Fener Caddesinde canlı bomba kendini patlattı. Saat 21.00 sıralarında meydana gelen patlamada çevredeki işyerleri ve araçlar zarar gördü. Patlamanın ardından elinde uzun namlulu silah olduğu belirtilen terör örgütü üyesi ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Silahlı çatışmada bir polis otosu kurşunların hedefi oldu. Çatışmada bir emniyet amiri yaralandı.
PAYASTA KONTROL NOKSATINA SALDIRI
İskenderun'da canlı bomba patlatan PKK terör örgütü mensupları aynı saatte Payas ilçesinde Jandarma'nın kontrol noktasına silahlı saldırıda bulundu. Çıkan çatışmada bir astsubay yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Payas ilçesinde jandarma uygulama noktasına kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler silahlı saldırı düzenledi.
Uygulama noktasında görevli askerlerin karşılık vermesi ile yaşanan sıcak çatışmada 1 astsubay yaralandı.
Yaralanan asker hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin İskenderun ilçesine doğru kaçtıkları öğrenildi.