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Son dakika: 'da korkutan patlama: Çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

Son dakika haberi... Amanos dağlarından Türkiye’ye eylem amaçlı gelen iki PKK’lı terörist, ’ın Dörtyol ilçesinde uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak polise ateş açtı. Teröristlerin peşine düşen polis ekipleri zanlıları İskenderun İlçesinde sıkıştırdı. Burada çıkan çatışmada teröristlerden biri ölü olarak ele geçirildi. Bölgeye çok sayıda özel harekat timi sevk edilirken diğer teröristin de etkisiz hale getirilmesi için çatışmanın sürdüğü öğrenildi. Ölü ele geçirilen teröristlerden birinin üzerindeki bombanın da çatışma esnasında patladığı öğrenildi.Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamada; Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri takip sonucunda İskenderun da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır.Operasyon devam etmektedir.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
HALİT TURAN HALİT TURAN
Giriş Tarihi: 26.10.2020 21:18 Son Güncelleme: 26.10.2020 21:56 ABONE OL
Son dakika: Hatay'da korkutan patlama: Çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

'ın İskenderun ilçesinde canlı bomba kendini patlattı. Patlamanın ardından terör örgütü mensupları ile polis arasında çatışma çıktı.

Son dakika: Hatay'da korkutan patlama: Çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

Aynı saatlerde Payas ilçesinde de Jandarma'nın kontrol noktasına silahlı saldırı oldu. İskenderun'da bir emniyet amiri, Payas'ta da bir astsubay yaralandı.

Son dakika: Hatay'da korkutan patlama: Çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

İskenderun Fener Caddesinde canlı bomba kendini patlattı. Saat 21.00 sıralarında meydana gelen patlamada çevredeki işyerleri ve araçlar zarar gördü. Patlamanın ardından elinde uzun namlulu silah olduğu belirtilen terör örgütü üyesi ile polis arasında silahlı çatışma çıktı. Silahlı çatışmada bir polis otosu kurşunların hedefi oldu. Çatışmada bir emniyet amiri yaralandı.

Son dakika: Hatay'da korkutan patlama: Çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

PAYASTA KONTROL NOKSATINA SALDIRI

İskenderun'da canlı bomba patlatan PKK terör örgütü mensupları aynı saatte Payas ilçesinde Jandarma'nın kontrol noktasına silahlı saldırıda bulundu. Çıkan çatışmada bir astsubay yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Payas ilçesinde jandarma uygulama noktasına kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler silahlı saldırı düzenledi.

Son dakika: Hatay'da korkutan patlama: Çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

Uygulama noktasında görevli askerlerin karşılık vermesi ile yaşanan sıcak çatışmada 1 astsubay yaralandı.

Son dakika: Hatay'da korkutan patlama: Çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

Yaralanan asker hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin İskenderun ilçesine doğru kaçtıkları öğrenildi.

Son dakika: Hatay'da korkutan patlama: Çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi

İşte o görüntüler;

Son dakika! İşte Hatay İskenderun'daki patlama anı! | Video

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Son dakika: Hatay'da korkutan patlama: Çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi
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