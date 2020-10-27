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'li Kurtulmuş: 'un 'a saldırması tarihi bir aymazlıktır- Yeniden

Genel Başkanvekili , " 'un doğrudan doğruya 'a ve Müslümanlara saldırması tarihi bir aymazlıktır" dedi. Kurtulmuş, Macron'un bu tavrının Avrupa’da faşizmin ne kadar tehlikeli noktaya geldiğini gösterdiğine dikkat çekti.

DHA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 18:56 Son Güncelleme: 27.10.2020 18:58 ABONE OL
AK Parti'li Kurtulmuş: Macron'un İslam'a saldırması tarihi bir aymazlıktır- Yeniden

AK Parti'li Kurtulmuş Twitter hesabından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki gösterdi.

Kurtulmuş, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un doğrudan doğruya İslam'a ve Müslümanlara saldırması tarihi bir aymazlıktır. Macron, Fransa'da yaşayan 5 milyon Müslüman vatandaşını da bu şekilde tehlikeye atmıştır" dedi.

'FRANSIZ MALLARINI BOYKOT EDİYORUZ'

Kurtulmuş, Macron'un bu tavrının Avrupa'da faşizmin ne kadar tehlikeli noktaya geldiğini ortaya koyduğunu belirterek, "Fransa'da Peygamber Efendimize hakaretler içeren alçak karikatürleri gösteren öğretmenin öldürülmesi ne kadar büyük bir terör eylemi ise bu nedenle tüm Müslümanları töhmet altına almak da o derecede tehlikelidir, terörizmdir. Fransa'nın İslam'a, Müslümanlara ve Türkiye'ye karşı takındığı bu tavrı protesto ediyor ve Fransız mallarını boykot ediyoruz" ifadesini kullandı.

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AK Parti'li Kurtulmuş: Macron'un İslam'a saldırması tarihi bir aymazlıktır- Yeniden
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