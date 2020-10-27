Bu kadarına da pes! Ulaştırma Bakanlığı çalıştı, İBB “Titiz bir şekilde çalışıyoruz” dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Intercity İstanbul Park Pisti'ni 13-15 Kasım tarihinde yapılacak olan Formula 1 için yeniden asfaltlama çalışması 12 Ekim'de başlamıştı. Intercity İstanbul Park Pisti'nin Twitter hesabından da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının asfalt yenileme çalışmasına kalabalık bir ekibin başladığı duyurulmuştu.

BAKANLIĞIN ÇALIŞMASINI DA SAHİPLENDİLER

Ancak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) resmi hesabı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Formula 1 için asfalt yenileme çalışmalarını sanki İBB yapıyormuş gibi bir algı vererek sosyal medyadan duyurdu.

İBB'nin @istanbulbld isimli resmi Twitter hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda şu cümleler kullanıldı: "9 yıl aradan sonra asfalt ağlayacak. 13-15 Kasım tarihleri arasında Intercity İstanbul Park'ta gerçekleşecek olan Formula 1 #TurkishGP'ine İstanbul'un en iyi şekilde ev sahipliği yapması için titiz bir şekilde çalışıyoruz. Welcome Back!"

BAKANLIĞA ŞÜKRANLARIMIZI SUNARIZ

Aynı gün Intercity İstanbul Park Pisti'nin Twitter hesabı olan @intercitypark'tan çalışmayı yapanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olduğu ifade edildi. Aynı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Intercity İstanbul Park Pisti'nde yapılacak Formula 1 için asfalt yenileme çalışmalarını üstlenerek tamamlanmasını sağlayan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na ve Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'na şükranlarımızı, pistte gece gündüz çalışan Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerine de teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.