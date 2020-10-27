CHP’li Özel, iftira tweetini silmek zorunda kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Fransız mallarını almayın' çağrısından sonra sosyal medyadan bir ileti paylaştı. Bu iletisinde Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan'ın çantasının 100 milyon lira olduğunu ileri sürdü. Özel, Emine Erdoğan'ın çantasının fiyatıyla ilgili gerçek dışı iddiada bulunması sosyal medyadan büyük tepki çekti.

ÖZGÜR ÖZEL İLETİSİNİ KALDIRDI

Gelen tepkiler üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Filonuzda Airbus uçaklar varsa, eşiniz fiyatı 100 milyon TL'yi bulan Fransız malı çanta taşıyorsa, siz karnını bile zor doyuran insanlara bu çağrıyı yapamazsınız. Önce hanımefendi çantasından kurtulsun. Sonra simit-çay alacak parası olmayan vatandaş Fransa'ya tepki gösterir" sözlerini Twitter'dan kaldırdı.

Bu iletinin yerine Özel, aynı cümlelerin olduğu ama 100 milyon liranın yer almadığı bir ileti paylaştı.