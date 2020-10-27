e-Noter uygulaması başladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen "Noterliklerde Dijital Dönüşüm e-Noter Uygulamaları Tanıtım Toplantısı"nda yeni uygulama ile ilgili bilgi verdi. Bakan Gül şunları söyledi:'e-Noter' uygulamasıyla vatandaşlarımıza ve noterliklerimize yeni kolaylıklar getiriyoruz. Vatandaşlarımız, 'e-Noter' uygulamasıyla Türkiye Noterler Birliğinin internet sayfasından 7 gün 24 saat randevu alma imkanına sahip olacak. Vatandaşlarımız cep telefonu, bilgisayar üzerinden üyelik şartı aranmadan istediği noterlikten randevu alabilecektir. Böylece, vatandaşların zaman kaybetmesinin önüne geçilecektir. e-Noter uygulaması kapsamında noterliklere gitmeden ihbarname, ihtarname, çeviri gibi işlemler 'e-İmza' ile gerçekleştirilebilecek. Ayrıca noterliğe gidilmeden önce hangi işlem tesis edilecekse onlarla ilgili talepleri, bilgileri iletecek vatandaşlar noterliğe gittiğinde hazır işlemle karşılaşacak, imzasını atarak işlemini gerçekleştirecek.Yargının iş yükünü azaltacak, vatandaşların hizmetleri daha kaliteli almasını sağlayacak şekilde noterlerimizin yetkisinin genişletilmesinin doğru olduğuna inanıyoruz. Bazı çekişmesiz yargı işlerinin, henüz davanın açılmamış olduğu dönemle sınırlı olmak üzere delil tespitinin noterlikler tarafından yapılabilmesi, tapu işlemleri gibi bazı işlemlerin de güven duyulan noterlik hizmetleri tarafından yapılabilmesinin doğru ve faydalı olacağına inanıyoruz. ANKARA