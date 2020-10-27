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Fransız dergisinden Başkan Erdoğan'a alçak saldırı!

Fransız dergisi skandallarına bir yenisini daha ekledi. Daha önce Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürle alçakça saldırıdan dergi, şimdi de Başkan 'ı hedef aldı. Haddini aşarak, Erdoğan'a iğrenç bir kapakla saldıran dergiye sosyal medyadan da tepkiler gecikmedi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 27.10.2020 21:54 Son Güncelleme: 27.10.2020 21:56 ABONE OL
Fransız Charlie Hebdo dergisinden Başkan Erdoğan'a alçak saldırı!

Fransız Charlie Hebdo Dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yönelik alçakça saldırıda bulundu. Dergiye sosyal medyada tepki yağdı.
Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik ahlaksızca karikatürlerle tüm İslam dünyasının tepkisini çeken Fransız Charlie Hebdo bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam dünyasını hedef almasından cesaret alan dergi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karikatürünü kapağına taşıdı. Büyük bir alçaklığa daha imza atan dergiye sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüdü.

NE OLMUŞTU?
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hz. Muhammed'e (s.a.v) hakaret içeren karikatürleri devlet binalarına yansıtmış, hatta lise kitapçıklarında karikatürün yer alması için talimat vermişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mallarını boykot çağrısında bulunmuştu.

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Fransız Charlie Hebdo dergisinden Başkan Erdoğan'a alçak saldırı!
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