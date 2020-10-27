İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun iddialarına ilişkin son dakika açıklaması!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Salı günü yapılan grup toplantısında İstanbul'da yapıldığı iddia edilen Koronavirüs toplantısında değindi. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çağırılmadığını öne süren Kılıçdaroğlu daha önce bir televizyon kanalında ifade ettiği sözleri tekrar ederek, "Kovid-19 olayı ilk gündeme geldiğinde İstanbul Valisi 39 ilçe belediye başkanını davet ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanını davet etmiyor" dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasında, "İstanbul'da Kovid-19 dolayısıyla vali beyin başkanlığında bir toplantı yapılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu toplantıya İBB Başkanı davet edilmiyor. Bu davet edilmemenin ardında bir sindirememe durumu var. Salgın dolayısıyla vali toplantı yapıyor ama İBB Başkanı davet edilmiyor. Doğru değil ahlaki de değil. Sayın valiye hatırlatmak isterim sen arabanda Türk Bayrağı dalgalanan 3 kişiden birisin. Hem hükümetin hem devletin temsilcisisin. Sen bu bayrağı kullanıyorsan bayrağın gereğini yerine getirmek zorundasın. Öyle bir toplantı yapıldığında da İBB Başkanını davet etmek zorundasın o büyükşehir belediye başkanı aynı zamanda senin de büyükşehir belediye başkanındır. Her şeyden çok daha önemlisi ahlakın gereğini yapacaksın. Ben valileri devletin valisi olarak görmek istiyorum. 'Efendim çok açıl olmuş' herkesi topluyor çok acil değil ama acil bir gerekçe uyfurmak zorunda. Valiler gerekçe uydurmaz gerekçe uyduracak bir pozisyona düştüysen kusura bakma sen vali değilsin ikiyüzlülükle valilik yapılmaz. Vali sağlam durur onurlu durur, Koltuk için onurunu satan vali olmaz" ifadelerini kullandı.

'GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Bu açıklamanın ardından İstanbul Valiliği "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında Sayın Valimiz hakkında yapmış olduğu açıklamalarının 22.04.2020 tarihindeki açıklamasında olduğu gibi eksik ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. "Bir konu hakkında, doğru bilgi sahibi olmadan değerlendirme yapılmamalıdır." açıklamasını yaptı.

'İBB BAŞKANI TEMSİLCİ GÖNDERDİ'

Valilik daha önce CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon kanalında yaptığı benzer açıklamaları da alıntıladı. Valilik daha önce yaptığı açıklamada ise "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir televizyon programında dile getirilen "Kovid-19 olayı ilk gündeme geldiğinde İstanbul Valisi 39 Belediye Başkanını davet ediyor, Büyükşehir Belediye Başkanını davet etmiyor" şeklindeki iddiası nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur. Kovid-19 Pandemisiyle Valiliğimiz koordinasyonunda bütün kurum ve kuruluşlar tam bir işbirliği ve dayanışma içinde mücadele etmektedir. 30 Mart 2020 tarihinde Sayın CHP Genel Başkanının ifade ettiği gibi herhangi bir toplantı yapılmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katılamadığı toplantı, 22 Mart 2020 tarihinde sosyal mesafenin korunabilmesi için Anadolu ve Avrupa Yakası Belediye Başkanlarımızın katılımıyla iki ayrı oturumda yapılan toplantıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu söz konusu toplantıya davet edilmiştir. Ancak, İBB Özel Kalem Müdürü tarafından, Büyükşehir Belediye Başkanının CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşinin cenaze merasimine katılmaları nedeniyle toplantıya yetişemeyecekleri bildirilerek, yerine temsilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı katılmıştır. Kovid-19 Pandemisiyle ilgili yapılan diğer bütün toplantılara ve video konferanslara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu katılmıştır" ifadelerine yer verildi.