Karasal İklimin Bitki Örtüsü Özellikleri Nelerdir? Karasal İklimin Bitki Örtüsü Nedir?

Ülkemizin genellikle iç kısımlarında görülen iklim Karasal İklimdir. Karasal İklim İç Anadolu'da hakimdir. Bu eklem ile ilgili merak edilen pek çok soru vardır. Bu soruların başında ise Karasal İklimin hangi bitki örtüsüne sahip olduğudur. Karasal İklim yani diğer adıyla Step İklimi hakkında merak edilen pek çok soru sık sık internet üzerinde araştırılmaktadır. Peki sık sık araştırılan bu Step İklimin bitki örtüsü nedir? Step İklimin bitki örtüsünün özellikleri nelerdir? Step yani Karasal İklim Bitki Örtüsü ile ilgili tüm ayrıntılar bu yazıda...

Karasal İklim Bitki Örtüsü Nedir?

Karasal İklim görülen yerlerde kışları soğuk, yazları ise sıcak bir hava hakimdir. Bunu bilen ya da yaşayan kişiler de Karasal İklim olan yerdeki bitki örtüsünü merak ederler. Step İklimin görüldüğü yerlerde Bozkır bitki örtüsü hakimdir. Step iklimi genel olarak, yarı kurak iklim olarak bilinmektedir. Yıllık ortalama olarak düşük yağmur alan yerlerde bu iklim türü gözlenir. Yağış miktarı yıllık ortalama 300 ile 500 mm arasında değişkenlik göstermektedir. Karaların iç kısımlarında görülen bu iklim tipi, bozkır bitki örtüsüne sahiptir. Nemli iklimler ile Çöl iklimi arasında kalan iklim tabiri olarak değerlendirilir. Bu iklimin olduğu yerlerde bitki örtüsü bozkır olduğu için ormanlık alanlara rastlanmaz. Ormanlık alanların tahribi sonucunda bozkır bir ortam ortaya çıkmıştır ve Step İklimi olan yerler bu bitki örtüsünü yaşamaktadırlar.

Karasal İklim Bitki Örtüsü Özellikleri

Karasal İklimde görülen bitki örtüsü Bozkır'dır. Bu bitki örtüsünün pek çok özelliği bulunmaktadır. Bu özelliklerden bazıları ise şunlardır:

Bozkır kurak ve yarı kurak bölgelerde görülür.

Bu bölgede Karasal İklim hüküm sürer.

Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve karlıdır.

Yaz aylarında sert çayır ve otlardan oluşan bir bitki örtüsüdür.

Doğu Anadolu bölgesinde daha sık rastlanmaktadır.

Bu bitki örtüsünde yetişen otlar ve çiçeklerin isimleri şu şekildedir: Keven Sığır Kuyruğu Çayır Üçgülü Koyun Yumağı Gelincik Yavşan Otu Üzerlik Çoban Yastığı Kardelen Mine Taşkıran Düğün Çayır otları Yıldız



Karasal İklim Nerelerde Görülür?

Karasal İklimin nerelerde görüldüğü merak edilmektedir. Karasal İklim denizden uzak yerlerde görülür. Bu bölgeler genellikle kurak ya da yarı kuraktır. Karasal İklimin daha sık görüldüğü yer Doğu Anadolu olsa da İç Anadolu'da da Karasal İklim görülmektedir. Bu iklimin görüldüğü yerlerde yazlar sıcak ve kurak geçerken; kışlar soğuk ve karlı geçmektedir. Karasal İklim görülen bazı şehirler şunlardır:

Nevşehir

Sivas

Ankara

Kayseri

Niğde

Kars

Erzurum

Van

Karasal İklim Özellikleri