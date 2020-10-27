Konya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Konya merkezli 8 ilde örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla ardışık olarak arandıkları tespit edilen 3 muvazzaf asker olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla ardışık olarak arandıkları tespit edilen edilen 3'ü muvazzaf astsubay, 2'si astsubay, 1'i yarbay olmak üzere meslekten ihraç edilen 3 asker ile 7'si askeri öğrencilikten ayrılan toplam 13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah Konya merkezli 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.