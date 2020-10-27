SON DAKİKA! Azerbaycan duyurdu! Ateşkesi çiğneyen Ermenistan'a büyük şok...

Azerbaycan - Ermenistan arasındaki çatışmasıyla ilgili son dakika haberi geldi. Ermenistan ordusu ateşkesi ihlal ederek saldırmaya devam ederken, Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerini püskürttü. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği kaydedildi.