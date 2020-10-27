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! duyurdu! Ateşkesi çiğneyen Ermenistan'a büyük şok...

ordusu ateşkesi çiğneyen Ermenistan ordusuna büyük şok yaşattı. Gelen bilgilerine göre; Ermenistan ordusunun, ateşkese rağmen cephenin farklı istikametlerinde Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açtığı bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada çatışmaların devam ettiği ve Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerinin engellenerek çok sayıda askeri mühimmatın kullanılamaz hale getirildiği ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 27.10.2020 07:55 Son Güncelleme: 27.10.2020 08:01 ABONE OL
SON DAKİKA! Azerbaycan duyurdu! Ateşkesi çiğneyen Ermenistan'a büyük şok...

- Ermenistan arasındaki çatışmasıyla ilgili haberi geldi. ateşkesi ihlal ederek saldırmaya devam ederken, Azerbaycan ordusu Ermenistan güçlerini püskürttü. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların ağırlıklı olarak cephenin Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği kaydedildi.

SON DAKİKA! Azerbaycan duyurdu! Ateşkesi çiğneyen Ermenistan'a büyük şok...

ERMENİSTAN'IN ALÇAK SALDIRI GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

askerleri, Ermenistan ordusunun saldırı girişimlerini engelledi, kayıp veren Ermenistan askerleri geri püskürtüldü.

Ermenistan ordusunun 18. motorlu piyade tümeninin ön yönetim karakolunun Azerbaycan ordusu tarafından imha edildiği, ölen Ermeni askerler arasında tümenin kurmay başkanının da bulunduğu belirtildi.

SON DAKİKA! Azerbaycan duyurdu! Ateşkesi çiğneyen Ermenistan'a büyük şok...

Cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan ordusunun 1 T-72 tankı, 4 D-30 ve 3 D-20 obüsü, 1 Osa uçaksavarı, 1 Grad füze sistemi, 1 radar istasyonu ve 6 otomobilinin imha edildiği, çok sayıda askeri personelinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

SON DAKİKA! Azerbaycan duyurdu! Ateşkesi çiğneyen Ermenistan'a büyük şok...

Cephedeki durumun ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, 'da insani amaçlı geçici 26 Ekim'de yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

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SON DAKİKA! Azerbaycan duyurdu! Ateşkesi çiğneyen Ermenistan'a büyük şok...
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