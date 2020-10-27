Son dakika haber! Bölgenin en caydırıcı gücü! Aliyev "Türk F-16'larını görürsünüz" demişti

ÖNEMLİ GÜÇ TÜRK F-16

Son dakika haber: Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'ı özgürleştirme hedefiyle ilerleyişini sürdürüyor. Bu bağlamda bir çok noktayı işgalden kurtaran ordu, cephe hattında önemli kazanımlar elde etti. Yerli ve Milli SİHA'larının da bu kazanımlarda belirleyici faktör olarak yer aldığı sabah sahası için önemli bir güç de Türk F-16'ları.