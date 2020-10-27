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Son dakika haber! Bölgenin en caydırıcı gücü! " 'larını görürsünüz" demişti

Son dakika gelen haberde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 'in geçtiğimiz günlerde " 'ları" uyarısı bölge için önemli bir ikaz konumunda bulunuyor. Özellikle Bölgedeki denge unsurları açısından belirleyici bir unsur olan Türk savaş uçakları, caydırıcılığı ile ön planda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 27.10.2020 12:33 Son Güncelleme: 27.10.2020 12:35 ABONE OL
Son dakika haber! Bölgenin en caydırıcı gücü! Aliyev Türk F-16'larını görürsünüz demişti

ÖNEMLİ GÜÇ TÜRK F-16

Son dakika haber: Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'ı özgürleştirme hedefiyle ilerleyişini sürdürüyor. Bu bağlamda bir çok noktayı işgalden kurtaran ordu, cephe hattında önemli kazanımlar elde etti. Yerli ve Milli SİHA'larının da bu kazanımlarda belirleyici faktör olarak yer aldığı sabah sahası için önemli bir güç de 'ları.

Son dakika haber! Bölgenin en caydırıcı gücü! Aliyev Türk F-16'larını görürsünüz demişti

DENGE UNSURU

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham 'in 'larına ilişkin yaptığı açıklamalar bölge dinamiklerini ortaya koyarken, güvenlik uzmanları da Türk F-16'larının önemli bir denge unsuru olduğuna dikkat çekti.

Son dakika haber! Bölgenin en caydırıcı gücü! Aliyev Türk F-16'larını görürsünüz demişti

TÜRK F-16'LARI BÖLGE İÇİN DENGE UNSURU

Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, 'larının Azerbaycan'da bulunmasının önemli bir denge unsuru olduğunu ifade etti.

Son dakika haber! Bölgenin en caydırıcı gücü! Aliyev Türk F-16'larını görürsünüz demişti

TATBİKATLAR YAPILIYOR

Ermenistan'ın geçtiğimiz temmuz ayında Tovuz bölgesinde yönelik saldırılarından sonra Türkiye ile Azerbaycan arasında tatbikatlar yapıldığını ifade eden Pekin, şu ifadelere yer verdi:

Son dakika haber! Bölgenin en caydırıcı gücü! Aliyev Türk F-16'larını görürsünüz demişti

"Tatbikatlar için Azerbaycan'a giden 'ları gelen istihbarat raporları doğrultusunda bu ülkede kaldı. Türkiye'nin F-16'ların Azerbaycan'da bırakılması bölgede bir denge unsurudur.

Son dakika haber! Bölgenin en caydırıcı gücü! Aliyev Türk F-16'larını görürsünüz demişti

Savaşa katılmamakla beraber her an Azerbaycan'ın isteklerine cevap verileceğini göstermesi bakımından Bakü için ciddi bir güvencedir. Aynı zamanda Ermenistan ve diğer ülkeler için bir ikazdır. Türkiye'nin bu konudaki ciddiyet ve kararlılığını göstermesi için çok önemlidir."

Son dakika haber! Bölgenin en caydırıcı gücü! Aliyev Türk F-16'larını görürsünüz demişti

"AZERBAYCAN'IN YETERLİ SAYIDA SİHA'SI VAR"

Ermenistan'ın 'larının kullanıldığı iddialarının doğru olmadığını belirten Pekin, "Azerbaycan'ın şu anda F-16'ları kullanmasına ihtiyaç yok. Bu hızlı bir savaş. Yeterli sayıda SİHA ve ağır silahları var." dedi.

Son dakika haber! Bölgenin en caydırıcı gücü! Aliyev Türk F-16'larını görürsünüz demişti

"BÖLGE ÜLKELERİ BU SÜREÇTE DİKKATLİ OLMALI"

Bölgede Türkiye ve Azerbaycan'ı Rusya ve İran ile karşı karşıya getirecek bir komplo kurulmuş olabileceğini ifade eden Pekin, bölge ülkelerinin bu süreçte dikkatli olması gerektiğine vurgu da yaptı. (Yenişafak)

Son dakika haber! Bölgenin en caydırıcı gücü! Aliyev Türk F-16'larını görürsünüz demişti

"Dışarıdan saldırı olursa Türk F-16'larını görecekler"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham "vatan savaşı" verdiklerini belirterek "Eğer bize karşı dışarıdan bir saldırı gerçekleşirse o zaman o 'larını görecekler" demişti.

Son dakika haber! Bölgenin en caydırıcı gücü! Aliyev Türk F-16'larını görürsünüz demişti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham , ulusa sesleniş konuşması yaparak İkinci Karabağ savaşının 1 aya yakındır sürdüğünü ve bunun Azerbaycan halkı için "vatan savaşı" olduğunu belirtti. Azerbaycan ordusunun bu sürede çok sayıda yerleşim birimini Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını hatırlatan Aliyev, savaş alanında tarihi adaleti yeniden sağladıklarını kaydetti. Aliyev, Dağlık Karabağ'ın ezeli ve ebedi Azerbaycan toprağı olduğunu vurguladı.

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Son dakika haber! Bölgenin en caydırıcı gücü! Aliyev "Türk F-16'larını görürsünüz" demişti
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