Son dakika haber! Bölgenin en caydırıcı gücü! Aliyev "Türk F-16'larını görürsünüz" demişti

ÖNEMLİ GÜÇ TÜRK F-16
Son dakika haber: Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'ı özgürleştirme hedefiyle ilerleyişini sürdürüyor. Bu bağlamda bir çok noktayı işgalden kurtaran ordu, cephe hattında önemli kazanımlar elde etti. Yerli ve Milli SİHA'larının da bu kazanımlarda belirleyici faktör olarak yer aldığı sabah sahası için önemli bir güç de Türk F-16'ları.
TATBİKATLAR YAPILIYOR
Ermenistan'ın geçtiğimiz temmuz ayında Tovuz bölgesinde yönelik saldırılarından sonra Türkiye ile Azerbaycan arasında tatbikatlar yapıldığını ifade eden Pekin, şu ifadelere yer verdi:
Savaşa katılmamakla beraber her an Azerbaycan'ın isteklerine cevap verileceğini göstermesi bakımından Bakü için ciddi bir güvencedir. Aynı zamanda Ermenistan ve diğer ülkeler için bir ikazdır. Türkiye'nin bu konudaki ciddiyet ve kararlılığını göstermesi için çok önemlidir."
"BÖLGE ÜLKELERİ BU SÜREÇTE DİKKATLİ OLMALI"
Bölgede Türkiye ve Azerbaycan'ı Rusya ve İran ile karşı karşıya getirecek bir komplo kurulmuş olabileceğini ifade eden Pekin, bölge ülkelerinin bu süreçte dikkatli olması gerektiğine vurgu da yaptı. (Yenişafak)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak İkinci Karabağ savaşının 1 aya yakındır sürdüğünü ve bunun Azerbaycan halkı için "vatan savaşı" olduğunu belirtti. Azerbaycan ordusunun bu sürede çok sayıda yerleşim birimini Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını hatırlatan Aliyev, savaş alanında tarihi adaleti yeniden sağladıklarını kaydetti. Aliyev, Dağlık Karabağ'ın ezeli ve ebedi Azerbaycan toprağı olduğunu vurguladı.