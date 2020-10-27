Son dakika haberi... CHP kadın örgütü kimlere emanet? Trabzon'dan sonra şimdi de skandal İskenderun paylaşımı!

CHP'de yeni bir son dakika tartışması... Hatay İskenderun'da dün akşam meydana gelen terör saldırısında, PKK'lı iki terörist, güvenlik güçlerinin dikkati ve başarılı operasyonu sonucu etkisiz hale getirilmişti. CHP'de konuyla ilgili skandal bir paylaşım tartışılıyor. Söz konusu paylaşımı CHP Santaktepe örgütünde Başkan yardımcısı olan Elif Elvanoğlu yaparken sivilleri hedef alan hain terör saldırısına ilişkin tepki çeken ifadeler kullandı.
"GÜNDEM DEĞİŞTİRMEK İÇİN"MİŞ!
Emniyet güçlerinin operasyon gerçekleştirdiği anlarda, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sancaktepe Gençlik Örgütü Başkan Yardımcısı Elif Elvanoğlu, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Saldırıya ilişkin bir tweet atan Elvanoğlu, "Hatay İskenderun'da meydana gelen patlamanın gündem değiştirme amacıyla yapıldığı açık. Suçlu tek" ifadelerini kullandı.
TEPKİ SONRASI ÖNCE KORUMAYA ALDI, SONRA HESABINI KAPATTI
CHP'li gençlik örgütü başkan yardımcısının paylaşımı büyük tepki topladı. Vatandaşların teröristleri aklamakla suçladığı Elvanoğlu, bir süre sonra son dakika kararıyla hesabını korumaya aldı.
ISPARTA GENÇLİK KOLLARI BAŞKAN YARDIMCISI İLE BİR GÜN ARAYLA SKANDAL PAYLAŞIM
Önceki gün de Fenerbahçe Trabzonspor derbisini bahane ederek bir paylaşımda bulunan CHP Isparta Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç Trabzon ve Trabzonluları küfürlü paylaşımlarla hedef almış, büyük tepki çektikten sonra hesabını silmiş, partisi tarafından da kınanmıştı.
İşte dünkü haberin ayrıntıları;
CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, bugün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor derbisi öncesi rezil bir paylaşımda bulundu. Kılınç'ın "Yıkılsın Trabzon, enkazını göreyim" cümleleriyle başlayan ve galiz küfürlerle devam eden ifadelerini kullandığı paylaşımı büyük tepki çekti.
Kılınç'a tepkiler peş peşe gelmiş kendi partisi dahil birçok parti ve siyasi tarafından kınanmıştı...
AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu "Ey CHP başkan yardımcısı makamı verdiğiniz şu şeylerinize bir ayar verin. O pis holigan ağzı ile Trabzon'u lekelerim sanmasın" dedi.
Avukat Mücahit Birinci: "Trabzon'lu hemşehrilerime dil uzatmak kimsenin hakkı da, haddi de değildir!"
CHP Isparta İl Başkanı H. Yalım Halıcı: "İlayda Kılınç hakkında yarın itibariyle disiplin soruşturulması başlatılacaktır. CHP Isparta İl Başkanlığı olarak kabul edilemez bu üsluba ilişkin herkesten özür diliyoruz"