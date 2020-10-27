Son dakika haberi... CHP kadın örgütü kimlere emanet? Trabzon'dan sonra şimdi de skandal İskenderun paylaşımı!

Kılınç'a tepkiler peş peşe gelmiş kendi partisi dahil birçok parti ve siyasi tarafından kınanmıştı...

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu "Ey CHP başkan yardımcısı makamı verdiğiniz şu şeylerinize bir ayar verin. O pis holigan ağzı ile Trabzon'u lekelerim sanmasın" dedi.

Avukat Mücahit Birinci: "Trabzon'lu hemşehrilerime dil uzatmak kimsenin hakkı da, haddi de değildir!"