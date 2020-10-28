Ankara'da 29 Ekim'de bu yollar trafiğe kapalı

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında, Anıtkabir ve TBMM tören alanından başlanarak, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Ulus Meydanı ve Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Ulus 1'inci TBMM Binası'na kadar olan güzergahlarda resmi geçit töreni düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, şunları kaydedildi:



"Gerçekleştirilecek olan bu programlar kapsamında; 28 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 23.00'ten itibaren Atatürk Bulvarı Ulus gidiş istikametine göre tek şeritli olarak, 29 Ekim 2020 Perşembe günü saat 06.00'dan itibaren Dikmen Caddesi açılan tüm cadde ve sokaklar, İsmet İnönü Bulvarı açılan tüm cadde ve sokaklar, Atatürk Bulvarı açılan tüm cadde ve sokaklar, İstanbul Caddesi açılan tüm cadde ve sokaklar, Cumhuriyet Caddesi açılan tüm cadde ve sokaklar, Çankırı Caddesi açılan tüm cadde ve sokaklar, GMK Bulvarı açılan tüm cadde ve sokaklar, Ziya Gökalp Caddesi açılan tüm cadde ve sokaklar, Milli Müdafaa Caddesi açılan tüm cadde ve sokaklar çift yönlü, Kazım Karabekir Caddesi açılan tüm cadde ve sokaklar, Dögol Caddesi açılan tüm cadde ve sokaklar, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıt Caddesi, Spor Park Sokak açılan tüm cadde ve sokaklar ile Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi ile açılan cadde ve sokaklar çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için trafiğe kapanacak yolların durumunu dikkate almaları ve toplu taşım araçlarını kullanmalarının faydalı olacağı değerlendirilmektedir."