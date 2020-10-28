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nedir? Aurası yüksek ne demek?

Adını çok sık duymaya başladığımız ve ne olduğuna dair çok az bilgi sahibi olduğumuz konulardan biri . İnsan vücudunu çevreleyen elektromanyetik alana deniliyor. Yaşamımızı idame etmemizi sağlayan çakralar vardır. Evrensel enerjiyi vücudumuza alarak bu çakralar sayesinde idame ederiz. İşte bu çakraların hepsi aurada bulunmaktadır. Aura bir yandan da vücudun çevresini sararak koruma görevinde bulunur. Yani kişinin sağlam bir aurası varsa kolay hastalanmaz ya da negatif enerjilerden kendini korur. Aura nedir? Konusu hakkında detaylı bilgiler vereceğiz. Aurası yüksek ne demek? İşte merak edilenler…

Giriş Tarihi: 28.10.2020 11:30 Son Güncelleme: 28.10.2020 11:32 ABONE OL
Aura nedir? Aurası yüksek ne demek?

İnsan vücudu için dışarıdan gelen enerjiler önemlidir. Pozitif ve negatif olan bu enerji türleri insan için birçok etkiye sahiptir. Mesela negatif enerji hastalıklara ve olumsuz düşüncelere neden olabilir. Pozitif enerji ise vücutta kalkan görevini üstlenerek hastalıklara karşı korur. Bu enerjileri vücut içerisinde taşıyan yer ise auradır. Ruhsal, zihinsel ve duygusal sağlığımız açısından da aura büyük önem taşımaktadır. Aurası yüksek ne demek? Konusunda değineceğiz. Aura nedir? İşte ayrıntılar…

AURA NEDİR?

Aura tüm varlıklar için kullanılan ortak bir kavram diyebiliriz. İnsan vücudunu da sarmalamış bir şekilde bulunan ve kendisine özgü bir rengi olan elektromanyetik alana aura adı verilmektedir. Aura yaklaşık olarak vücudumuzun 24 cm dışa doğru uzağındadır. Auranın güçlü ve güçsüz olması bazı durumları tetikler. Ayrıca vücut için kalkan görevi görür. Aura, beyaz ışığı emme özelliğine sahiptir. Arua iki çeşittir. Spiritüel (Ruhsal) ve Eterik (Enerjik) olmak üzere ikiye ayrılır. Eterik aurayı insan görebilir. Aura rengini buldum, gördüm gibi ifadeler eterik auranın bir yansımasından dolayıdır. Ruhsal aura ise daha çok içte yaşanan duygusal ve psikolojik gelişmelerdir.

AURASI VAR NEDİR?

Aurayı kişi kendi görmeyebilir ama dışarıdan başkası görebilir. Aurası var demek için önce aurayı görmek gerekir. Aurayı görmek için yapmanız gereken yöntem vardır. Loş bir odaya geçerek, rahat bir yere oturarak bu işlem gerçekleştirilebilir. Şu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz:

  • Ellerinizi tam 30 saniye boyunca birbirine sürtün.
  • Daha sonra avuçlar birbirine bakacak. Aralarında az bir mesafe kalsın. İleri ve geri hareket ettirin.
  • Avuç içlerine baksın.
  • Avuç içlerinde duman gibi bir şey belirecek. İşte bu auradır.
  • Bu işlemi sürekli yaparsanız rengarenk görünecektir.

AURASI YÜKSEK NE DEMEK?

Aurası güçlü ve güçsüz olan insanlar vardır. Güçsüz olan kişiler çok kolay hasta olurlar. Negatif durumlardan oldukça çok etkilenirler. Aurası güçlü olan yani yüksek olan kişi zor hasta olur ve negatif olaylara karşı olumlu tepki verir. Aurası yüksek demek kişinin hayat enerjisi de yüksek demektir. Dışarıdan gelen hastalıklara ve kötü enerjilere karşı adete kalkan görevi üstlenir. Duygusal ve ruhsal anlamda da güçlü bir rol oynar. Aura yüksek olması aslında kişi için olumlu bir durumdur.

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