CHP’li belediyenin doğa katliamına suç duyurusu

CHP'li Selçuk Belediyesi'nin ilçede yürüttüğü altyapı çalışmalarında kullanmak üzere kum zambaklarının yaşam alanı olduğu için doğal sit alanı ilan edilen Pamucak sahilinden kepçelerle kamyonlara kum yüklenmişti. Çevrecilerin ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma, belediyeye ait iş makinası ile kepçe operatörünü suçüstü yakalamıştı.Olayın ardından belediye yetkilileri hakkında "kıyı kanununa muhalefet ve koruma altındaki doğal sit alanında izinsiz kazı yaptığı gerekçesi ile soruşturma başlatıldı. Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler belediyeye ait iş makinalarının tahrip ettiği koruma altındaki kum zambaklarının yaşam alanında inceleme yaptı.Kasım ayında toplanacak olan Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu, doğal sit alanına izinsiz müdahalede bulunduğu gerekçesi ile belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacak.