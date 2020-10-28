Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri CHP’li belediyenin doğa katliamına suç duyurusu

’li belediyenin doğa katliamına suç duyurusu

'li 'nin Pamucak sahilinde doğal sit alanında koruma altındaki kum zambaklarının yaşam alanında iş makinaları ile yaptığı doğa katliamına Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü el koydu

ERTAN GÜRCANER
Giriş Tarihi: 28.10.2020 ABONE OL
CHP’li belediyenin doğa katliamına suç duyurusu
CHP'li Selçuk Belediyesi'nin ilçede yürüttüğü altyapı çalışmalarında kullanmak üzere kum zambaklarının yaşam alanı olduğu için doğal sit alanı ilan edilen Pamucak sahilinden kepçelerle kamyonlara kum yüklenmişti. Çevrecilerin ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma, belediyeye ait iş makinası ile kepçe operatörünü suçüstü yakalamıştı.
Olayın ardından belediye yetkilileri hakkında "kıyı kanununa muhalefet ve koruma altındaki doğal sit alanında izinsiz kazı yaptığı gerekçesi ile soruşturma başlatıldı. Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler belediyeye ait iş makinalarının tahrip ettiği koruma altındaki kum zambaklarının yaşam alanında inceleme yaptı.
Kasım ayında toplanacak olan Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu, doğal sit alanına izinsiz müdahalede bulunduğu gerekçesi ile belediye yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
CHP’li belediyenin doğa katliamına suç duyurusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA