Danaburnu nasıl yok edilir, uzaklaştırılır? Danaburnu ile mücadele için zirai ilaç

Ülkemizde yaygın bir şekilde bulunan danaburnu böceği özellikle de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde daha fazla bulunmaktadır. Bu böcek çeşidi şekil itibari ile de diğer böcek çeşitlerinden farklı bir yapısı var. Renginin kahverengi olması ve oldukça dayanıklı bir tür olması ayrıt edici özelliklerindendir.. Ayrıca katmanlı vücudu ile ve çıkardıkları sesler ile oldukça dikkat çeken bir haşeredir. Vatandaşlar tarafından danaburnu ile mücadele hakkında araştırma yapılmakta. Danaburnu nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar.

DANABURNU NEDİR?

Dünyanın en ilginç böcekleri arasında olan danaburnu böceği hem şekli hem de ismi ile oldukça dikkat çekmekte. Oldukça farklı bir yapısı ve organizması bulunan bir böcek türüdür. Gryllotalpidae familyasından olan bu böcek türü, bitkilerin toprak altında kalan kısımlarını yiyerek bitki gelişimine zarar verir. Ortlama 3,5 - cm boyunda ve vücudunun üst kısmı açık veya koyu kahverengidir. Kısa, ince, sık, kadife gibi tüylüdür. Kısa antenleri de bulunan ve ön bacakları yassı, kısa olması toprağu daha iyi kazmasını sağlar. 10 – 20 cm derinlikteki galerilerde yaşamasına rağmen geceleri toprak yüzeyine çıkar. Mayıs-Haziran aylarında ürerler.

DANABURNU YOK EDİLİR?

Danaburnu böceği toprak altından bitkilerin köklerini yiyerek beslenen bir böcek çeşidi olduğundan bahsetmiştik. Bu sebepten dolayı bitkilerin ölmesine neden olmaktadır. Danaburnu böceklerini yok etmek için tarlanızda ve bahçenizde zirai ilaçlama yapabilirsiniz. Zirai ilaç satan yerlerde danaburnu ilacı dediğiniz anda size bu böcek türüne özel ilaç önerisi yapacaklardır. Bu ilacı düzenli kullanarak danaburnu böceğinden kurtulabilirsiniz.

DANABURNU NASIL UZAKLAŞTIRILIR?

Danaburnu böceğini uzaklaştıracak ilaçlama yöntemi bulunmaktadır. Sizlerde evinizde danaburnu için zirai ilaç yapabilirsiniz. Yapmanız gereken evinizde bulunan şeker ve pekmez üzerine su ilave ederek bu böcek çeşidini uzaklaştırabilirsiniz. Bu karışımın içerisine ayrıca bir miktar kepek de ilave edebilirsiniz. Böylelikle tarlanızda veya bahçenizde bitkilerin zarar görmesini önleyebilirsiniz