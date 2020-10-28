Elma sirkesi nasıl yapılır? Evde elma sirkesi tarifi ve yapılışı

Yaygın olarak tüketimi yapılan sirke çeşitlerinden elma sirkesi sofralarımızda, kilo vermede, ev temizliğinde ve daha birçok alanda kullanımı yaygındır. İçeriğinde bulunan potasyum, fosfor, kalsiyum ve magnezyum, A, B, C ve E vitaminleri bakımından oldukça zengin olan bu kaynak hakkında vatandaşlar nasıl yapıldığı, tarifinin ne olduğu, doğal elma sirkesi gibi konularda aklınıza takılan detaylara değineceğiz. Elma sirkesi zayıflatır mı? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Elma sirkesi yapılışı işte detaylar.

ELMA SİRKESİ NASIL YAPILIR?

Sirke çeşitlerinden birisi olan elma sirkesi son zamanlarda en sık şekilde tüketilen sirkeler arasında olmaktadır. Hem lezzeti hem de sağlığa olan faydası ile bilinen elma sirkesi hakkında en sık sorulan sorulardan birisi de evde elma sirkesi nasıl yapılır? Sorusu olmaktadır.

Elma sirkesi yapımı şu şekildedir;

İlk önce elmaları yıkayıp kabukları ile birlikte doğrayınız.

Daha sonra kavanozun ağzına kadar elma ile dolduruyoruz.

Ardından bir avuç içi nohut ilave ediniz.

Sirkenizin içine daha sonra 1 yemek kaşığı bal ve yarım çay bardağı toz şeker ilave ediniz.

Üzerini geçinceye kadar içme suyu ilave edin ve iyice karıştırın. Ardından üzerini kapatın ve beklemeye alınız.

ELMA SİRKESİ YAPILIŞI

Elma sirkesi tarifi;

Malzemeler

Kırmızı elma

İçme suyu

Bal

Elma sirkesi yapılışı:

Elmalarınızı iyice yıkayın. Daha sonra yıkadığınız elmaları küp küp doğrayın. Büyük boy cam bir kavanoza dilimlemiş olduğunuz elma dilimlerini yerleştirin. Ardından elma dilimlerinin üzerine içme suyu ilave edin. Kavanozun üst kısmında bir parça boşluk kalmasına özen gösterin. Daha sonra her kavanoza 2 yemek kaşığı kadar bal ilave edip tahta kaşık yardımı ile iyice karıştırın. Kavanozun üzerini bir tülbentle kapatıp iple ya da lastikle sabitleyin. Daha sonra güneş görmeyen bir ortamda yaklaşık 1,5 ay kadar bekletin. İlk başlarda gün aşırı, daha sonraki zamanlarda haftada bir kez tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın. Elmalarınız dibe çökene kadar iyice karıştırma işlemine devam edin. Sirke fermente olmaya başladığı zaman sirkeyi süzüp elma posalarını atınız. Süzmüş olduğunuz sirkeyi yeniden cam bir kavanoza alıp kalan bal ve tuzu ilave ettikten sonra karıştırın. Kapağı kapalı bir şekilde, serin bir yerde muhafaza ediniz. Eğer ki sirke kavanozu üzerinde sirke anası denilen beyaz şeffaf bir yuvarlak oluşmaya başlayıp ve keskin bir koku geldiği zaman sirkeniz kullanıma hazır demektir. Sirkenizi süzüp afiyetle tüketebilirsiniz.

ELMA SİRKESİ ZAYIFLATIR MI?

Sağlığa ve yemeklere verdiği lezzet ile bilinen sirkelerden elma sirkesi ile zayıflama da yararları arasında yerini almaktadır. Elma sirkesinin içeriğinde bulunan asidik özellikler vücutta yağ toplanmasını engellemeye yardımcı olmaktadır. Özellikle de elma sirkesini aç karna tükettiğinizde yağ yakımını hızlandırıp, yağ depolanmasını azaltmayı ve metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olarak daha kolay ve hızlı bir şekilde kilo vermenizi sağlar.

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