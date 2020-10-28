“Eyüp Sultan’daki Piyer Loti Tepesi’nin adı değişsin!”

Hz. Muhammed'e (S.A.V) yönelik ahlaksızca karikatürlerle tüm İslam dünyasının tepkisini çeken Fransız Charlie Hebdo bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Daha önce de başta İslamiyeti ve Türkleri olmak üzere birçok alçaklığı hedef alan dergiye ülkesi Fransa'nın yönetimi de destek olunca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız malları için boykot çağrısı yaptı. Boykotu destekleyen vatandaşlar farklı önerilerde de bulundu. Bunlardan biri de İstanbul'un ilçelerinden Eyüp Sultan'da yer alan Pierre Loti Tepesi'nin adının değişmesi oldu.

"PİERRE LOTİ TEPESİNİN ADI DEĞİŞMELİ, İBB MECLİSİNE VERİLECEK BİR ÖNERİYE BAKAR"

Mücahit Birinci, "Bazı kardeşlerimin paylaştığı öneri, İBB meclisine verilecek bir önergeye bakar. Eyüpsultan'daki Piyer Loti tepesinin adı değişmeli! Hep yadırgadığım saçma sapan isimdir. Neymiş İstanbul aşığıymış. Yahya Kemal İstanbul aşığı değil mi? Ona mı kaldık?" dedi.

"MECLİSE TEKLİF VERİLMELİ"

Adem Taflan, "Bir Fransız eşcinselin ve ajanının Pierre Lotti ismi o tepede durduğu müddetçe asıl boykot yapılmamış olur. İstanbul Büyükşehir Meclisi'nde AK Parti ve MHP çoğunlukta değil mi? Verin bir teklif Eyyub Sultan tepesi yapın Ayasofya kadar etkili mesaj vermiş olursunuz." ifadelerini kullandı.

"PiERRE LOTİDEN BAŞLAYALIM TÜM YABANCI İSİMLERDEN KURTULALIM"

Levent Özcan, "Fransız mallarını boykot kampanyası başlatılmış. 'İstanbul'un en güzide mekanlarından Piyer Loti Tepesi'nin ismini değiştirerek başlayalım.' Hatta, şevke gelip, tüm yabancı isimlerden kurtulalım. Özümüze dönelim özümüze..." diye önerdi.

"EMPERYALİZMİN SİMGESİ PİERRE LOTİ'NİN İSMİ KALDIRILSIN!"

Fatih Selek: "Çanakkale'de bize karşı savaşmaya gelmiş bir albay. Hatıralarda ajan diye geçiyor. Ama "Türk dostu" diye tanıtılıyor. Eyüpsultan'da yatan o kadar ilim ve kalem erbabı varken bu şarlatanın ismi niye duruyor? Gün bugün. Emperyalizmin simgesi Pierre Loti'nin ismi kaldırılsın!!" dedi.

"İDRİS-İ BİTLİSİ TEPESİNİN İTİBARI İADE EDİLSİN"

Muhammed Şimşek, "İdris-i Bitlisî" tepesinin İTİBARI İADE EDİLSİN. Eyüp Sultan Hz.lerinin yanı başına ismi verilen Piyer Loti aslında Çanakkale'de Türklere karşı savaşmış bir asker ve ahlaki değerlerimize savaş açmış bir tarihi eser kaçakçısıdır!" diyerek öneri sundu.

"ESKİ İSMİ YENİDEN VERİLSİN"

Yusuf Ertuş ise şunları kaydetti: "Fransa, Efendimiz'e hakaret ediyor, biz ise binlerce Müslüman'ın defnedildiği Eyüp Sultan tepesine Fransız gay Pierre Loti'nin adını veriyoruz. Fransız sömürge ordusu, Müslümanlara karşı nerede savaştıysa en önde yer almış, Çanakkale'de bize karşı savaşmıştır. (Mesut Özfırıncı 1. Dünya savaşı ile ilgili yazısından bakabilirsiniz). Eski ismi ise o tepeye cami, sıbyan mektebi, çeşme yaptıran Doğu Anadolu'nun Osmanlıya katılmasına vesile olan şahsın ismidir ki o Allâme İdris-i Bitlisi'dir. Tepenin adı yeniden milli hüviyetine kavuşmalıdır. Eyüp Sultan'da Pierre Loti tepesinin ismini eski ismi olan İdris-i Bitlisi tepesi ile değiştirmeliyiz."

"İDRİS-İ BİTLİSİ ADI GÜZEL OLURDU"

Bahadir Tekin ise şu öneriyi sundu: "İdris-i Bitlis-i Tepesi, 1934 yılından beri Piyer Loti tepesi olarak anılıyor. Hazır boykot varken, şu güzelim tepenin adını "İdris-i Bitlis-i Tepesi" olarak değiştirsek çok güzel olur."

"EYÜP SULTAN TEPESİ ADINI ALMALI"

Nazmiye Ünlü, "Eyüp'teki Pierre Loti tepesinin adı, Eyüp Sultan tepesi olarak değiştirilmelidir" diyerek öneri sundu.

Şevki Karabekiroğlu, "Eyüp'teki Pierre Loto tepesinin adı, Eyüp Sultan tepesi olarak değiştirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Fatih Yerebakan ise "Mutlaka değiştirilmeli ancak eski adı olan İdris-i Bitlisi mi olur Eyüp Sultan tepesi mi ona yetkililer karar versin. Ancak derhal değiştirilmeli" diyerek tepkisini ortaya koydu.